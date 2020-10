У Чорногорії пройде виставка українських художників МАЛЮЙ.UA

У культурно-інформаційному центрі «Budo Tomovic» у Подгориці 2 листопада відкриється виставка юних українських художників МАЛЮЙ.UA.

Про це повідомляється на сайті Посольства України в Чорногорії.

Чорногорці побачать 55 кращих робіт Всеукраїнського художнього фестивалю МАЛЮЙ.UA, що проводився впродовж двох місяців і зібрав творіння юних українських художників зі всієї України віком від 5 до 21 року, серед яких є роботи дітей-сиріт, переселенців та дітей з місць біля лінії розмежування.

"Юні митці показали надзвичайно цікаве бачення і чудову майстерність - у виконанні робіт використовувались різні техніки і матеріали: масло, акварель, гуаш, вугілля, пастель, олівці, туш, лінери, рапідографи, змішані техніки, планшет", - йдеться у повідомленні.

Переможців обирало журі, яке складалося з чорногорських митців та діячів культурної сфери: відомі чорногорські художники Роман Джуранович, Мірко Драгович, Хайдана Костич, Матан Вуксевич, Ліліяна Колунджич, директор KIC «Budo Tomovic» Сніжана Буржан, педагог Музеїв і Галерей Подгориці Ваня Вукович, директор культурного центру «Nikola Đurković» в Которі Тетяна Ільцев Мільєнович і президент Асоціації образотворчих митців Чорногорії Ігор Раксевич.

Голова журі – директор Національного музею Чорногорії, директор Управління із захисту культурної спадщини Чорногорії, член Національної комісії у справах ЮНЕСКО Анастасія Міранович.

Проєкт організований Асоціацією з розвитку міжнародних відносин ADRUM, STUDIORAR та KIC Budo Tomovic за підтримки Посольства України в Чорногорії. Партнером Всеукраїнського художнього фестивалю МАЛЮЙ.UA виступив Національний музей Тараса Шевченка, особлива подяка головному зберігачу фондів музею Юлії Шиленко.

Фото: ADRUM - Association for the Development of International Relations/Facebook