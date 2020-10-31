В Угорщині провели осінні канікули з Богом для українських дітей
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Інформаційний ресурс УГКЦ.
Таборовий день розпочинався із ранішньої молитви та гімну України.
Кожного дня для дітей були організовані спортивні та інтелектуальні змагання, квести, танці, катехизації, походи. А батьки брали участь в біблійних зустрічах та катехезах.
Як зазначається, найважливішим моментом табору була щоденна Божественна Літургія, під час якої отець Дам’ян Габорій, священник для українців в Угорщині, роздумував над темами: віра, любов до ближнього та молитва.
«Цими днями Бог поблагословив нас чудовою осінньою погодою, яка сприяла чудовому проведенню таборової програми», - розповіла п. Олена Бескоровайна, керівник табору.
«У рамках відпочинку діти в особливий спосіб сприймають катехези, адже науки підкріпленні щоденною Літургією», - зауважила п. Марія Втерковська, учителька християнської етики в Рідній школі.
Табір був організований Українським центром кардинала Гузара в Угорщині за підтримки фундації УГКЦ в Угорщині.
Фото: news.ugcc.ua