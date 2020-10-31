В Угорщині провели осінні канікули з Богом для українських дітей

26–29 жовтня на озері Валенце пройшов сімейний християнський табір, в якому взяли участь 40 батьків та дітей з парафії Покрови Богородиці в Будапешті та Рідної школи в Будапешті.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Інформаційний ресурс УГКЦ.

Таборовий день розпочинався із ранішньої молитви та гімну України.

Кожного дня для дітей були організовані спортивні та інтелектуальні змагання, квести, танці, катехизації, походи. А батьки брали участь в біблійних зустрічах та катехезах.

Як зазначається, найважливішим моментом табору була щоденна Божественна Літургія, під час якої отець Дам’ян Габорій, священник для українців в Угорщині, роздумував над темами: віра, любов до ближнього та молитва.

«Цими днями Бог поблагословив нас чудовою осінньою погодою, яка сприяла чудовому проведенню таборової програми», - розповіла п. Олена Бескоровайна, керівник табору.

«У рамках відпочинку діти в особливий спосіб сприймають катехези, адже науки підкріпленні щоденною Літургією», - зауважила п. Марія Втерковська, учителька християнської етики в Рідній школі.

Табір був організований Українським центром кардинала Гузара в Угорщині за підтримки фундації УГКЦ в Угорщині.

Фото: news.ugcc.ua