Діаспорян запрошують на авторські читання з Оксаною Луцишиною та Уляною Глинчак

Представників української громади запрошують на авторські читання з українською письменницею з США Оксаною Луцишиною та українським автором-початківцем з Канади Уляною Глинчак.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку заходу у Фейсбуці.

Захід, організований Канадсько-українською мистецькою фундацією (KUMF), пройде у віртуальному форматі.

Зі вступним словом виступить Ольга Хомета, докторант в ділянці славістики в університеті Торонто.

Оксана Луцишина – письменниця, поетка, дослідниця літератури, авторка трьох романів, збірки оповідань і п’яти збірок поезії, однієї з них у перекладі на англійську мову (Persephone Blues, Arrowsmith). Лауреатка кількох літературних премій. Захистила дисертацію по творчості Бруно Шульца і філософії Вальтера Беньяміна. Викладачка Техаського університету у місті Остін, де викладає українську мову та східноєвропейські літератури. Як стипендіатка Фулбрайта, стажувалася у Ягеллонському університеті у Кракові. Перекладає твори українських письменників на англійську мов у тандемі з Оленою Дженнінгз. Їхня найсвіжіша публікація – переклад книжки Артема Чеха «Точка нуль»; книжка щойно вийшла у видавництві "Глагослав".

Уляна Глинчак – продюсер та журналіст української щотижневої телепрограми KONTAKT TV в Торонто. Працює з молодими талантами над розвитком молодіжної телепрограми Kontakt Next Gen. Уляна є членом дирекції Канадсько-української мистецької фундації та волонтером на Українському фестивалі в Торонто.

У 1991 році самостійно видала свою поетичну збірку «Наодинці», яка отримала позитивний відгук професора університету Торонто Данила Струка. У 1997 році вірші Уляни увійшли до збірки конкурсу молодих поетів «Привітання життя» імені Богдана Ігоря Антонича. Іван Дзюба, видатний український літературознавець, академік Національної академії наук України, відгукнувся про збірку : "Вона (книжечка) небуденна, відчувається поетичний хист і складний, нерутинний внутрішній світ авторки. Здається, в неї є творча доля, тільки б не скручувалася в собі, а відкритішила до життя і до себе самої".

Уляна пише статті та блоги для місцевих видань. Пише та перекладає вірші та оповідання українською та англійською мовами.

Зараз працює над проэктами серії інтерв’ю на теми сучасного мистецтва Art Talk або Творчі Зустрічі та серією веб-семінарів «Сучасна література української діаспори».

Ольга Хомета – літературознaвиця, докторантка на кафедрі славістики Торонтського університету, де вона викладає мови і літературу. Ольга здобула ступінь магістра та ступінь бакалавра за спеціальністю українська мова та література в Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Ольга також закінчила літню школу з українcьких студій при Гарвардському університеті.

У Торонтському університеті Ольга досліджує українську та російську поезію ХХ століття, модернізм, пізній модернізм, соцреалізм, сучасну українську літературу, теорію вентрилоквії, гротеск, теорію травми. Її дисертація «Пізній модернізм в СРСР: українська та російська літератури 1928-38 років» охоплює поезію Павла Тичини, Миколи Бажана, Едуарда Багрицького, Іллі Сельвінського та Осипа Мандельштама 30-х років.

Нещодавно Ольга доповіла про поетику вентрилоквії у збірці “Партія веде” Павла Тичини на запрошення Наукового товариства Шевченка в Канаді. Її наступна доповідь “Поетика гротеску: Взаємні переклади Микола Бажана та Едуарда Багрицького” відбудеться на щорічній конференції ASEEES (Association of Slavic, East European, and Eurasian Studies) в листопаді цього року.

Поза академічною та викладацькою діяльністю, Ольга перекладає поезію між англійською та українською мовами та пише власні поезії обома мовами.

Фото Дмитра Ларіна