В "Координаційному ресурсному центрі" оцінили місцеві вибори в Україні

Акредитовані спостерігачі ЦВК від Міжнародної неурядової організації "Координаційний ресурсний центр" (КРЦ) оцінили проведення місцевих виборів в Україні.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку організації у Фейсбуці.

В КРЦ зазначили, що організація закордонних українців та друзів України "Міжнародна неурядова організація Координаційний ресурсний центр" (КРЦ) єдина у світі вислала Міжнародну місію КРЦ за спостереженням на всі вибори.

25 жовтня громадяни України обирали депутатів обласних, районних рад і депутатів місцевих рад та їх голів у 1439 громадах і одночасно на 199 виборчих дільницях проходило голосування за 18 кандидатів народного депутата України до Верховної Ради України.

В організації наголосили, що акредитовані спостерігачі ЦВК від "Координаційного ресурсного центру" (КРЦ) підготовку до виборчого процесу та початок голосування оцінили задовільно, "місцями є позитивні тенденції та ідеальні процес".

Також спостерігачі зафіксували на деяких виборчих дільницях відсутність повного складу членів виборчих дільниць.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Центральна виборча комісія (ЦВК) акредитувала офіційних спостерігачів від Міжнародної неурядової організації "Координаційний ресурсний центр" (КРЦ) на всі місцеві вибори в Україні, які заплановано провести 25 жовтня 2020 року. Міжнародні спостерігачі з Чехії, Молдови, Словенії та Узбекистану приєдналися до Міжнародної місії КРЦ, яка проходить в межах проєкту "КРЦ – корпус спостерігачів на виборах".

15 липня 2020 року організація закордонних українців та друзів України Міжнародна неурядова організація "Координаційний ресурсний центр" заявила про розгортання Міжнародної місії КРЦ зі спостереження за місцевими виборами та моніторинґ за підготовкою до виборчого процесу.

Міжнародна неурядова організація "Координаційний ресурсний центр" є інформаційним об’єднанням, яка здійснює свою діяльність не тільки в Україні, але і в державах-членах НАТО і ЄС, йдеться на сайті об’єднання, створеного в Чехії.

Представництво КРЦ також є в Україні. Найпопулярнішими проєктами організації є Інформаційний портал, КРЦ – корпус спостерігачів на виборах, UKRmemorial – українські поховання, пам’ятники, барельєфи, День із закордонним українцем.

Фото: Укрінформ, КРЦ