Українців Атлантичної Канади запрошують на форум з послом та консулом України

Українців Атлантичної Канади запрошують долучитися до форуму, що відбудеться 27 жовтня за участі українських дипломатів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт Конґресу українців Канади (КУК).

На зустрічі будуть присутні посол України в Канаді Андрій Шевченко та консул України в Оттаві Олена Пентелейчук, представники церкви, локальних українських ініціатив. Модератором зустрічі виступить виконавчий директор КУК Ігор Михальчишин.

В ході дискусії будуть обговорюватися консульські питання, питання підтримки української бібліотек, школи, церква, ПЛАСТ та культурні заходи.



Зареєструватися на захід можна тут. Початок о 18:00 за атлантичним часом.