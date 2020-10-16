В Йорданії запрошують на онлайн вечір української пісні та поезії

Представників української діаспори Йорданії запрошують долучитися 27 листопада до третього «Вечора української пісні та поезії».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці заходу у Фейсбук.

«ГО "Українська Хата в Йорданії" щиро запрошує на III-ї "Вечір української пісні та поезії"», - йдеться в анонсі.

Захід відбудеться за підтримки Міністерства закордонних справ України та Посольства України в Йорданії.

Цьогоріч концерт проходитиме в онлайн-форматі на YouTube.

Усіх охочих взяти участь у концерті просять звернутися до організаторів до 30 жовтня.

Як повідомляв Укрінформ, другий «Вечір української пісні та поезії» пройшов у 2019 році у місті Амман в культурному центрі "Зага".

Фото: Marina Otmane Photography