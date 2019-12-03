В Йорданії пройшов вечір української пісні та поезії

Вечір української пісні та поезії вдруге відбувся в Аммані за підтримки Міністерства закордонних справ України та Посольства України в Йорданії.

Про це йдеться на сторінці українського диппредставництва у Facebook.

"Цьогорічний захід, традиційно організований ГО "Українська Хата в Йорданії", вразив концентрацією талантів на одній сцені – жіночий хор української пісні, дитячий колектив "UA-Kids", сольні виконавці, декламатори української поезії, танцюристи – усі разом створили вражаючу атмосферу українського свята", - повідомляється у дописі.

Перлиною вечора стала презентація нової пісні «Дощ» на слова української поетеси Вікторії Бричкової-Абу Кадум, що живе і творить в Йорданії. Пісню виконала композиторка, співачка Ольга Завидняк-Отум.

Зазначається, що захід відбувся в культурному центрі "Зага" йорданської столиці.

"Ми віримо, що Вечір української пісні па поезії в Йорданії стане доброю традицією й щороку збиратиме все більше пошановувачів", - зазначається у дописі Посольства.

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Фото: Marina Otmane Photography