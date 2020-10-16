В Румунії відзначили 80-річчя відомого українського поета Михайла Михайлюка

Комісія з питань культури Союзу українців Румунії (СУР) провела культурний захід, приурочений до 80-річного ювілею відомого українського поета, літературного критика, журналіста, перекладача Михайла Михайлюка.

Про це повідомляється на сторінці СУР в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Голова Бухарестської філії СУР Михайло Трайста відкрив 10 жовтня захід, привітавши ювіляра та прочитавши вітальні листи від голови СУР Миколи Мирослава Петрецького й тимчасового повіреного у справах України в Румунії Пауна Роговея.

Український письменник Корнелій Ірод представив кілька аспектів з життя і творчості Михайлюка, відзначивши його здобутки в царині літературної критики та прози. Члени Союзу українців Румунії подарували ювіляру квіти та проспівали йому «Многая літа».

Як зазначається, Михайло Михайлюк - український поет, прозаїк, літературний критик, журналіст, видавець, перекладач, головний редактор часопису «Український вісник».

Народився 1 жовтня 1940 року в місті Серет Сучавського повіту. Випускник Серетського українського ліцею 1959 року та Філологічного факультету Бухарестського університету 1964 року.

Працював у редакції газети «Новий вік», нині «Вільне слово». Був першим головним редактором українського літературного журналу «Наш голос», а від 1993 року є головним редактором часопису «Український вісник», що видається Союзом українців Румунії.

Дебютував короткою прозою та літературною критикою на сторінках періодичного видання «Новий вік», будучи ще студентом. У 1971 році відбувся його видавничий дебют зі збіркою поезії «Інтермеццо».

В творчому доробку Михайлюка понад двадцять книг, серед яких два романи: «Не вір крику нічного птаха» і «Міст без поруччя», дві збірки поезії: «Інтермеццо» та «Дзвонар»; збірки короткої прози: «Біле-пребіле поле», «Криниця під каменем», «Синій смуток фіордів», «Заглухлий дзвін»; збірка літературної критики «Слово про слово», два збірники публіцистики «45 років з українським пером» та «Газетарські штрики»; дві книжки віршів для дітей: «Мурчик-кіт – упав з воріт» та «Білик-кіт – упав з воріт».

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Михайлюк відредагував десятки книг, які виходили спочатку у видавництві «Критеріон», а після 1990 під егідою СУР. Його вірші та проза друкувалися в журналах та антологіях України, США, Канади, Польщі та Німеччини.

Є членом Спілки письменників Румунії, Національної спілки письменників України та членом Комісії з питань преси, мас-медія і книгодрукування СУР.

Був удостоєний преміями Спілки письменників Румунії за роман «Не вір крику нічного птаха» та поетичну збірку «Дзвонар». У 2015 році став лауреатом літературно-мистецької премії імені Ольги Кобилянської, а нещодавно був удостоєний медалі «Почесна відзнака» — нагороди Національної спілки письменників України.

У 2003 році Михайлюк став «Почесним громадянином міста Серет».

У 2019 році вийшла монографія професора, доктора Володимира Антофійчука під промовистою назвою «Голос твій ніколи не лукавив: Михайло Михайлюк в українському літературному просторі Румунії».

Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії/Фейсбук