В Чехії вшанували пам'ять полеглих українських воїнів з нагоди Дня захисника України

Дипломати посольства України в Чехії з нагоди Дня захисника України відвідали 14 жовтня українські військові поховання в ряді чеських міст, поклали квіти та вшанували пам'ять полеглих воїнів.

Про це повідомляє пресслужба диппредставництва.

Як зазначається, відповідно до започаткованої у 2018 році традиції співробітники посольства відвідали українські військові поховання у містах Прага, Брно, Ліберець, Яблонне в Под’єштєді, Градець Кралове, Пардубіце, Йозефов.

В Празі дипломати вшанували пам’ять полковників Армії УНР Миколи Тобілевича та Юрія Добриловського, підполковника Армії УНР Арсена Чернявського, старшини Армії УНР Леоніда Сірополка, вояків Армії УНР Григорія Клименка та Юрія Ліндемана, сотника Української Галицької Армії Ярослава Індишевського, вояків УГА Івана Квасниківського, М.Левицького, В.Попелишина.

Консул України у м. Брно Іван Холостенко та голова української громадської організації «Українська ініціатива Південної Моравії» Ільнара Дудаш поклали квіти до українського меморіалу на Центральному кладовищі м. Брно на місці поховання 154-х українських вояків – борців за свободу і незалежність України.

Посол України в Чехії Євген Перебийніс та парафіяни української Греко-католицької церкви м. Ліберець на чолі зі священником отцем Іваном Семотюком помолилися за вояків УГА та українських січових стрільців, похованих на українському кладовищі у м. Яблонне в Под’єштєді, а також вшанували пам’ять 27-ми бійців Гірської бригади Української Галицької Армії, похованих на військовому кладовищі «Рупрехтіце» у м. Ліберець, а саме: стрільців УГА Дмитра Білейчука, Михайла Гаврилюка, Петра Гринишина, Дмитра Дубаса, Олекси Дубицького, Івана Заблоцького, Івана Макара, Івана Малярчука, Василя Мельника, Івана Мельника, Степана Кірди, Михайла Павліше/ишовського, Миколи Ружанського, Михайла Саврука, Івана Силіяна, Якова Сопітка, Осипа Стецишина, Гната Тисовського, Федора Федорука, Василя Чернецького, Андріа Юзьківа (Юськіва), Михайла Яреми, десятників УГА Михайла Калічака та Петра Павелка, булавного УГА Василя Тарчанина, хорунжого УГА Павла Заяця, поручника УГА Миколи Левицького.

Читайте також: У Нідерландах в День захисника України провели молебень

В Градці Краловому – Поухові дипломати посольства та заступник голови «Регіонального українського товариства Східної Чехії» Марія Годованець відвідали могили вояків УГА Михайла Брошка, Івана Ветника та Гриця Кобель-Піхоровського. У м. Йозефов вони вшанували пам’ять 25-ти борців за волю України: Михайла Білокура, Степана Вишенського, Андрія Гладишовського, Михайла Граната, Олекси Данилюка, Федька Дулеби, Михайла Золотого, Дмитра Іваночки, Антіна Ікавого, Семена Костіва, Василя Кузишина, Василя Кузмина, Андрія Леневича, Олександра Лукіяновича, Михайла Микитича, Осипа Панька, Василя Парнеги, Юрка Роспутняка, Дмитра Савчука, Василя Сарахмана, Петра Стеціва, Степана Тополницького, Володимира Фаборського, Федора Халупінського.

У м. Пардубіце спільно з керівником української громадської організації «Український меморіал» Ганною Величко згадали імена стільців УГА Дмитра Андрусіва, Михайла Бойчука, Якова Гнатюка, Миколи Дицьо, Михайла Коваля, Федора Марціо, булавного УГА Тимофія Савчука.

Фото: czechia.mfa.gov.ua