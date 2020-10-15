У Нідерландах у церкві Воздвиження Чесного Хреста у Райсвайку, що біля Гааги, провели молебень до Пресвятої Богородиці за здоров'я, одужання та духовну підтримку захисників України.

“Сильні, мужні, незламні – захисники та захисниці Української землі та Українського народу — дякуємо Вам та вітаємо зі святом”, - йдеться у дописі у Фейсбуці посольства України в Нідерландах, де також можна переглянути відео молебню.

Присутні помолилися за мир в Україні та здоров’я українських воїнів.

У Нідерландах в День захисника України провели молебень // Фото: Софія Шовікова

Як повідомлялося, День захисника України відзначається щороку 14 жовтня в день Покрови Пресвятої Богородиці та одночасно з Днем українського козацтва і Днем УПА.

Це державне свято було встановлено указом Президента України від 14 жовтня 2014 року.