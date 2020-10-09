Президент СКУ розповів, про що говоритимуть на Першому онлайн-форумі «Єднаємось Україною»

Президент Світового конґресу українців (СКУ) Павло Ґрод назвав головні теми, які планується обговорити на Першому віртуальному форумі «Єднаємось Україною» 17 жовтня.

Про це він розповів у Суспільній Студії на UA:Перший, передає Укрінформ.

«Форум збере керівників українських громад з усього світу. Ми опрацюємо питання культурної дипломатії і те, як просувати імідж України шляхом культурної дипломатії; питання відстоювання національних інтересів України; визнання Голодомору; як ми можемо гуртувати наші громади; як конкретно ми можемо допомогти Україні в гуманітарній, економічній і політичній сферах. Плануємо обговорити, як єднати молодіжні організації, як збагачувати шкільництво, як посилити голос України в світі», - розповів Ґрод.

Він нагадав нагадав Гасло Світового конгресу українців на цю каденцію: «Пишаймося, що ми українці, де б ми не жили» і зауважив: прагнення діаспори – щоб Україна стала «могутньою державою, євроатлантичною, демократичною і заможною».

Тому в СКУ, за словами президента Світового конґресу українців, «співпрацюють з владними структурами, з громадським суспільством, з Президентом, з міністрами» і «дивляться на відносини з Україною як на дорогу з двостороннім рухом».

Водночас, за словами Ґрода, в СКУ «розповідають світові, що Україна є однією з найважливіших країн у світі для миру та спокою передусім в Європі», «стараються, аби світ зрозумів, що Україна протистоїть російській агресії, і, незважаючи на сильний тиск Росії, намагається проводити реформи в економіці, правовій сфері».

Президент Світового конґресу українців також розповів, що одним з пріорітетів СКУ є розвиток українського світу. «Ми на сьогодні єднаємо українців у 65 країнах світу і вважаємо, що ми є 65-мільйонний український народ: 20 млн в діаспорі і 45 млн – в Україні. Важливо створити умови, щоб українці діаспори відчували себе частиною українського народу. Тому один з трьох пріоритетів СКУ – розвиток українського світу. Щоб дитина, яка народилася в діаспорі, мала повне українське життя, і ми будуємо ці інституції – садочки, школи, церкви, молодіжні організації, культурні центри, професійні організації, аж до домів опіки і навіть українських цвинтарів – тобто «від колиски до могили»», - зазначив Ґрод.

Він зауважив, що українці за кордоном єднаються навколо церкви, громад, шкіл, і «є дуже багато зацікавлених провідників з усіх куточків світу – чи це Японія, чи це Сингапур, чи це Індія, чи це Бразилія».

Як наголосив президент СКУ, «дуже важливо, щоб ми могли втримати потужну свідому українську діаспору, могли виконувати наші два інших пріоритети: захист України та українців від російської агресії і розбудову могутньої Української держави».

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Ґрод також визначив обов’язком СКУ «виховувати молоді громади потужними, свідомими і такими, що можуть впливати на зовнішню політику своїх країн». «Як ми бачимо, у США, Австралії, Канаді, Великій Британії українські громади сильно впливають на зовнішню політику цих держав, підсилюють і підтримують Україну. І тому ми через наші річні збори і річні акції стараємося виховувати ці громади, щоб вони стали потужною силою в своїх країнах», - розповів президент СКУ.