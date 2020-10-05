Віцепрезидент СКУ наголосив на важливості протистояння російському впливу в середовищі діаспори

Регіональний віцепрезидент Світового конґресу українців (СКУ) Північної, Південної і Західної Європи Павло Садоха відзначив роль діаспори у формуванні суспільної думки про Україну за кордоном і наголосив на важливості протистояти русифікації українців за кордоном.

Про це Садоха, який також є керівником робочої групи СКУ з питань зовнішньої трудової міграції та головою Спілки українців у Португалії, написав на своїй сторінці в Фейсбуці.

«Зазвичай, коли піднімається питання про значення для України її діаспори, вживається поняття «народної дипломатії». Високі українські урядовці завжди відзначають важливість цього фактору у зовнішній політиці нашої держави. Позиція місцевої української громади, чи це в Португалії, чи Італії, чи Франції тощо є значимою у формуванні суспільної думки про Украіну за кордоном», - зазначив Садоха.

Він зауважив: «Останніми роками, ми, українська діаспора, бачимо структурні позитивні зміни у політиці співпраці МЗС України з громадськими організаціями за кордоном у сфері захисту національних інтересів. Це чітка проукраїнська позиція, це миттєва реакція на інформаційну війну Москви проти України».

Водночас регіональний віцепрезидент СКУ звернув увагу на те, що «ворог цивілізованого світу, Московія, вже має чималий досвід гібридних (нелінійних) форм інформаційної війни і, на жаль, активно використовує для цього внутрішній український ресурс».

Тому, на думку Садохи, «зараз, у країнах ЄС з їх ліберальною політикою та завдяки соціальним мережам, де домінує «руський мир», ми насправді маємо більше приділяти уваги протидії русифікації українців, аніж асиміляції».

При цьому, зазначає Садоха, важливо це робити одночасно на двох рівнях: «на рівні локальних громад, проводячи роз’яснювальну політику серед українців про те, що допомога фронту заключається не тільки у пересиланні грошових коштів чи матеріальних речей, але й у непідтримці тих, хто стверджує, що в Україні громадянська війна, хто підтримує зв’язки з московським посольством».

Інший, важливий рівень, - «це громадський тиск на промосковських урядовців в Україні (або прямих агентів Москви), які під виглядом «ми за мир» насправді провадять антидержавницьку політику. Діють проти суверенності України».

Тому, наголошує Садоха, «важливим завданням українських організацій за кордоном у часи війни є не тільки виконувати роль «народних дипломатів», але й бути своєрідним фільтром, що відрізнятиме державницькі ініціативи українських урядовців від зрадницьких».

Як зауважив регіональний президент СКУ, «ми не зупинимо московську агресію, поки не змусимо українську владу захищати національні інтереси, а українців - розуміти, що таке національна безпека».

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