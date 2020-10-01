СКУ продовжить оскаржувати рішення щодо визнання його діяльності небажаною на території РФ

Світовий конґрес українців (СКУ) продовжить розпочату в 2019 році роботу з оскарження рішень владних структур Росії щодо визнання діяльності СКУ «небажаною на території Російської Федерації».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті СКУ.

«СКУ буде й далі оскаржувати в судах нелегальне визнання Генеральною прокуратурою та Міністерством юстиції Російської Федерації діяльності СКУ як «небажаної на території Російської Федерації». Уся діяльність СКУ, зокрема щодо захисту територіальної цілісності України та прав українців була і продовжує бути цілком мирною і законною», – заявив голова комітету із захисту прав СКУ та його мережі Евген Чолій.

Як зазначив президент СКУ Павло Ґрод, рішення про визнання діяльності СКУ «небажаною на території Російської Федерації» в першу чергу спрямоване на відмежування української громади у РФ від української діаспори на чолі зі Світовим конґресом українців. «Тому ми будемо активно співпрацювати у справі захисту української діаспори у Російській Федерації з нашими міжнародними партнерами», – заявив Ґрод.

У Світовому конґресі українців нагадали, що на сьогодні у РФ проживає одна з найбільших українських діаспор. «Вона потерпає від порушень прав людини і прав національних меншин та зазнає утисків і залякувань з боку владних структур РФ, включаючи залякування та ліквідацію українських громадських організацій у РФ. Така державна репресивна політика спрямована на насильну асиміляцію української національної меншини у РФ», - вважають в СКУ.

У Світовому конґресі українців нагадали, що 11 липня 2019 р. Генеральна прокуратура РФ прийняла рішення «визнати небажаною на території Російської Федерації діяльність міжнародної неурядової організації Світовий конґрес українців».

17 липня 2019 р. Міністерство юстиції РФ включило СКУ до свого переліку іноземних міжнародних неурядових організацій, діяльність яких визнана «небажаною на території Російської Федерації».

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18 липня 2019 р. Європейський Парламент прийняв резолюцію, в якій висловив протест проти рішення Генеральної прокуратури Росії, яка визнала СКУ загрозою для національної безпеки Росії.

5 жовтня 2019 р. Рада директорів СКУ створила Комітет із захисту прав СКУ та його мережі на чолі з колишнім президентом СКУ адвокатом Евгеном Чолієм.

Представляти свої інтереси у судах Росії СКУ вповноважив регіонального віцепрезидента СКУ з Омська юриста Сергія Винника та адвоката Миколу Полозова, який веде практику в Москві.

У судах РФ Світовий конґрес українців, в основному, наголошує, що у своїй діяльності СКУ захищав територіальну цілісність України та права українців, закликав міжнародне співтовариство сприяти такому захисту та засуджував дії владних структур РФ, які порушували свої міжнародні зобов’язання в цьому питанні. Разом з цим СКУ акцентує, що вся діяльність СКУ була цілком мирною і законною.

СКУ також наголошує, що Генеральна прокуратура і Міністерство юстиції РФ порушили законодавство РФ та міжнародне право, оскільки, не маючи будь-яких юридичних підстав, визнали діяльність СКУ «небажаною на території Російської Федерації».

9 жовтня 2019 р. СКУ подав позов проти Генеральної прокуратури та Міністерства юстиції РФ до Тверського районного суду Москви.

11 березня 2020 р. Тверський районний суд Москви виніс рішення відмовити СКУ в його позові.

15 квітня 2020 р. СКУ оскаржив перед Московським міським судом це рішення Тверського районного суду Москви.

22 липня 2020 р. колегія із трьох суддів Московського міського суду розглянула апеляційну скаргу СКУ та залишила в силі рішення Тверського районного суду Москви, назвавши основними причинами для відмови апеляційної скарги наступні дії СКУ від 2013 до 2018 р.:

- Просування антиросійських політичних ініціатив з повернення Криму до України, посилення санкцій проти Росії, проведення кампанії щодо перегляду «спільної історії Росії та України» та підрив канонічного православ’я в Україні;

- Проведення Президентом СКУ в той час (Евгеном Чолієм) 147 міжнародних подорожей до 51 країни світу, де відбулось близько 1,500 двосторонніх зустрічей, під час яких він називав основною діяльністю СКУ захист територіальної цілісності України від російської агресії і закликав до прийняття ефективних заходів у зв'язку з окупацією Криму і частини Східної України, включно з наданням військової допомоги, а також посилення санкцій проти РФ i призупинення будівництва газопроводу «Північний потік-2»;

- Порушення у 2018 р. на заходах Парламентської асамблеї Ради Європи, Світового економічного форуму в Давосі, Європейської комісії, Організації Об'єднаних Націй та на інших міжнародних майданчиках питання про російську агресію, окупацію Криму, «Північний потік-2» та про необхідність введення санкцій проти Росії;

- Ініціювання глобальної акції «Червона картка для Путіна» під час проведення Чемпіонату світу з футболу 2018 р., яка була спрямована на здійснення тиску на російські владні структури.

У своєму рішенні Московський міський суд послався на лист Федеральної служби безпеки Росії, в якому зазначається, що «діяльність Світового Конґресу Українців має деструктивний характер і становить загрозу основам конституційного ладу і безпеки Російської Федерації».

21 вересня 2020 р. СКУ подав касаційну скаргу до Другого касаційного суду загальної юрисдикції РФ щодо рішення Московського міського суду і Тверського районного суду Москви.

В СКУ висловили вдячність представникам посольств України, США та Канади за моніторинг судового процесу в РФ.