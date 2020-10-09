Спецрейс Лісабон - Київ планується на 30 жовтня – посольство

Комерційний спецрейс за маршрутом Лісабон - Київ української авіакомпанії SkyUp Airlines планується на 30 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба посольства України в Португалії, передає Укрінформ.

«Громадяни України, які мають потребу виїхати з Португалії до 30 жовтня! Інформуємо, що на 30 жовтня 2020 року заплановано комерційний спецрейс за маршрутом Лісабон – Київ авіакомпанії SkyUp Airlines», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, для того, щоб потрапити на зазначений рейс, необхідно звернутися до представництва авіакомпанії SkyUp в Лісабоні та придбати або забронювати квиток на зазначену дату.

Контакти: Largo do Leão 3B, 1000-198 Lisboa, тел. +351 910928860 / +351 211 633 479, електронна пошта skyup@asl.partners.

У посольстві зауважили: «Оскільки необхідною умовою для виконання зазначеного рейсу є реалізація авіакомпанією квитків у кількості не менше 100 місць, просимо бажаючих звернутися до представників авіакомпанії та залишити заявку до 15 жовтня 2020 року».

Заплановане виконання даного спецрейсу за маршрутом Лісабон-Київ зумовлено тимчасовим призупиненням прямого авіасполучення між Україною та Португалією, зазначили в диппредставництві.

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В посольстві нагадали, що, відповідно до Закону ПР від 16.05.2020 № 22/2020, штрафні санкції за вимушене порушення термінів тимчасового перебування на території Португалії або прострочення дозвільних документів на проживання в країні - не застосовуватимуться до 30 жовтня 2020 року (рішення приймається виключно SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) у кожному конкретному випадку).

«У зв’язку з цим, задля застосування до вас положень цього Закону, виїхати з Португалії до вказаної дати - 30 жовтня - необхідно виключно прямим авіарейсом. У випадку виїзду з території ПР не прямим рейсом або наземним транспортом, до пасажирів будуть застосовані правила та умови перебування тієї країни ЄС, де буде здійснений транзит або перетин кордону на виїзді з ЄС. Відповідно, даний спецрейс заплановано з метою уникнення застосування штрафних санкцій або заборони на в’їзд до ЄС для громадян України, які з об’єктивних обставин не змогли залишити територію Португалії до визначеної Законом дати», - пояснили в дипустанові.