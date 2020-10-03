В Туреччині вийшла книга-дослідження, яка розповідає про виконавчу владу в Україні

В Туреччині у вересні вийшла книга «Порівняльний аналіз гілок виконавчої влади», де серед розглянутих країн європейського континенту представлена Україна.

Про дослідження та його роль кореспонденту Укрінформу розповіла авторка розділу про Україну, науковиця, викладачка кафедри міжнародних відносин Карабюкського університету Юлія Білецька.

«Це одна з перших праць турецькою мовою, в якій детально аналізується саме виконавча влада в Україні. Дуже часто українська тематика в турецькій науковій літературі представлена в контексті геополітики і майже зовсім не приділяється уваги внутрішній політиці України. На практиці це означає, що «полісі-мейкерз» в Туреччині не мають достатньо ресурсів для ознайомлення і розуміння ситуації в країні. Тому останні роки я і мої колеги намагаємося провести якомога більше досліджень саме турецькою мовою, які б пояснювали різні аспекти розвитку Української держави», - розповіла Білецька.

Свій внесок в саме цю працю науковиця бачить в аналізі ситуації за першоджерелами, безпосередньо українською мовою. «Це важливо, особливо враховуючі незначну кількість навіть англомовних джерел стосовно виконавчої влади в Україні. Крім того, проаналізувати законодавчу базу та безпосередньо діяльність міністерств для іноземців може бути складно – не всі міністерства навіть мають повну англомовну версію своїх сайтів. А враховуючи дуже швидкі зміни і в законодавстві, і в структурі виконавчої влади, без знання мови досліднику важко зорієнтуватися в потоці цих змін та реформ», - розповіла Білецька.

За її словами, важливість цього проєкту полягає в тому, що подібні дослідження як створюють матеріали для ознайомлення з ситуацією в Україні, так і провокують новий науковий інтерес серед молодих дослідників.

«В рамках магістерської програми «Регіональні студії» значну увагу ми приділяємо пострадянським країнам. Студенти для залікових робіт або ж навіть магістерської дисертації мають вибрати одну з країн, на якій будуть фокусуватися. І студенти дуже часто обирають теми, виходячи з наявності вже існуючих досліджень турецькою мовою. Тобто в топах тем завжди був Кавказ та Балкани, тому що саме цим регіонам присвячено багато існуючих досліджень», - навела науковиця приклад зі свого досвіду.

За її словами, навіть ті студенти, які беруться досліджувати Україну, стикаються з дуже вузьким переліком літератури. Часто існуюча література написана на основі російськомовних джерел та не є об’єктивною.

«Коли почали з’являтися дослідження саме на основі першоджерел, в тому числі з залученням польових досліджень, це справді підняло популярність української тематики в турецьких академічних колах. Зараз все більше студентів та молодих науковців стають «україністами»», - наголосиа Білецька.

За її прогнозом, в найближчому майбутньому очікується бум української тематики та інтересу до України в Туреччині, оскільки нинішні студенти стануть у майбутньому «полісі-мейкерами» різних рівнів, і це значно полегшить відносини між країнами у різних галузях.

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Книга «Порівняльний аналіз гілок виконавчої влади» містить аналіз виконавчої влади 10 країн з різних континентів, зокрема Канади, Сінгапуру, Азербайджану, Індії, Індонезії, Венесуели, Бразилії, Австралії, України та Королівства Бельгії. Книгу підготували дослідники Карабюкського університету.

Фото: Укрінформ, Yuliya Mimaroğlu Biletska