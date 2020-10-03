В Туреччині вийшла книга-дослідження, яка розповідає про виконавчу владу в Україні
Про дослідження та його роль кореспонденту Укрінформу розповіла авторка розділу про Україну, науковиця, викладачка кафедри міжнародних відносин Карабюкського університету Юлія Білецька.
«Це одна з перших праць турецькою мовою, в якій детально аналізується саме виконавча влада в Україні. Дуже часто українська тематика в турецькій науковій літературі представлена в контексті геополітики і майже зовсім не приділяється уваги внутрішній політиці України. На практиці це означає, що «полісі-мейкерз» в Туреччині не мають достатньо ресурсів для ознайомлення і розуміння ситуації в країні. Тому останні роки я і мої колеги намагаємося провести якомога більше досліджень саме турецькою мовою, які б пояснювали різні аспекти розвитку Української держави», - розповіла Білецька.
Свій внесок в саме цю працю науковиця бачить в аналізі ситуації за першоджерелами, безпосередньо українською мовою. «Це важливо, особливо враховуючі незначну кількість навіть англомовних джерел стосовно виконавчої влади в Україні. Крім того, проаналізувати законодавчу базу та безпосередньо діяльність міністерств для іноземців може бути складно – не всі міністерства навіть мають повну англомовну версію своїх сайтів. А враховуючи дуже швидкі зміни і в законодавстві, і в структурі виконавчої влади, без знання мови досліднику важко зорієнтуватися в потоці цих змін та реформ», - розповіла Білецька.
За її словами, важливість цього проєкту полягає в тому, що подібні дослідження як створюють матеріали для ознайомлення з ситуацією в Україні, так і провокують новий науковий інтерес серед молодих дослідників.
«В рамках магістерської програми «Регіональні студії» значну увагу ми приділяємо пострадянським країнам. Студенти для залікових робіт або ж навіть магістерської дисертації мають вибрати одну з країн, на якій будуть фокусуватися. І студенти дуже часто обирають теми, виходячи з наявності вже існуючих досліджень турецькою мовою. Тобто в топах тем завжди був Кавказ та Балкани, тому що саме цим регіонам присвячено багато існуючих досліджень», - навела науковиця приклад зі свого досвіду.
За її словами, навіть ті студенти, які беруться досліджувати Україну, стикаються з дуже вузьким переліком літератури. Часто існуюча література написана на основі російськомовних джерел та не є об’єктивною.
«Коли почали з’являтися дослідження саме на основі першоджерел, в тому числі з залученням польових досліджень, це справді підняло популярність української тематики в турецьких академічних колах. Зараз все більше студентів та молодих науковців стають «україністами»», - наголосиа Білецька.
За її прогнозом, в найближчому майбутньому очікується бум української тематики та інтересу до України в Туреччині, оскільки нинішні студенти стануть у майбутньому «полісі-мейкерами» різних рівнів, і це значно полегшить відносини між країнами у різних галузях.
Книга «Порівняльний аналіз гілок виконавчої влади» містить аналіз виконавчої влади 10 країн з різних континентів, зокрема Канади, Сінгапуру, Азербайджану, Індії, Індонезії, Венесуели, Бразилії, Австралії, України та Королівства Бельгії. Книгу підготували дослідники Карабюкського університету.
Фото: Укрінформ, Yuliya Mimaroğlu Biletska