В Гданську на базі школи №57 може з'явитися український музей

Консул України в Гданську Лев Захарчшин виступив із пропозицією створити український музей в гданській школі №57, де навчається майже 100 дітей з України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у відео з нагоди відзначення 23 вересня 60-річчя школи, яке було відзняте центром культурного життя української спільноти у Тримісті «Домівка Гданськ» та розміщене на Фейсбук-сторінках Домівка Гданськ - Domiwka Gdansk і українського консульства.

«З особистими привітаннями на святкування завітали заступник мера міста Піотр Ковальчук та консул України в Гданську Лев Захарчишин. У своїй промові консул подякував дирекції та вчителям школи за можливість навчання українських дітей та запропонував створити в закладі український музей, тому що тут навчається близько 100 учнів з України. Першим символічним експонатом для майбутнього музею може стати український прапор із побажаннями миру від дітей, батьки яких загинули під час російсько-української війни на Донбасі», - зазначається у текстовому супроводі до відео.

У ролику також розповідається, що з огляду на епідеміологічні обмеження, ювілей школи відзначили скромно та частково онлайн.

До віртуальних привітань приєдналися Анна Марія Андерс - дочка генерала Владислава Андерса, чиє ім’я носить школа, а також випускники цього закладу експрем’єр-міністр Польщі Дональд Туск та директор Гданського зоопарку Міхал Тарговський.

Зауважується, що вже понад 20 років на базі початкової школи №57 ім. генерала Владислава Андерса у Гданську діє Міжкільний пункт української мови та культури для дітей української меншини.

Цей навчальний заклад став єдиним місцем в Гданську, де діє такий пункт, зазначається у вересневому випуску українського вісника «Домівка інфо». Завдяки цьому діти з Польщі та України мають можливість відвідувати заняття з української мови, релігії, музики та історії України.

Як розповідається, вже третій рік поспіль школа реалізовує проєкт з навчання української мови польських учнів у початкових класах.

Заклад бере участь у міжнародних проєктах, серед яких співпраця з гімнізією №7 міста Одеса і початковою школою № 57 міста Херсон.

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«Ми старанно готуємо школярів до навчання, вчимо їх творчо вирішувати завдання, добиватися успіху кожного дня, спілкуємось і піклуємось про всебічний гармонійний розвиток наших учнів. Ми пробуджуємо інтерес і підвищуємо увагу до культури, викладаючи історію. Згадуючи своє минуле, ми створюємо сьогодення і майбутнє. Забезпечуючи міцну основу, ми готуємо учнів до життя в демократичному суспільстві», - цитує вісник директорку школи Анну Лістевнік.

Фото: sp57.edu.gdansk.pl

Відео: Домівка Гданськ - Domiwka Gdansk