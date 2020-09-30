У Гданську запрошують на заняття з української мови

Осіннє заняття з української мови відбудеться у середу в Домівці Об'єднання українців у Польщі (ОУП) в Гданську.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці події в Фейсбуці.

Зазначається, що захід відкритий для всіх, хто прагне збагатити й розвинути свою українську.

Тематика уроку буде осінньою. «Поговоримо про баштан, жоржини й верес, а також про те, яке свято відзначають у Європі 26 вересня. Традиційно проаналізуємо, як польська мова впливає на українське слововживання і наголошування слів. І, нарешті, відкриємо для себе «Хутір Надії» - місце, де переплелися долі засновника українського театру й родини всесвітньо відомого режисера Тарковського», - йдеться в анонсі.

Заняття розпочнеться о 17:30 за місцевим часом за адресою: Siedziba (Domiwka) Związku Ukraińców w Polsce, ul Aksamitna 4a Gdańsk.Організатором виступає Домівка Гданськ.

Зауважується, що «обов’язкові маски, дезинфекція рук та збереження безпечної відстані».

Читайте також: Перспективи викладання та вивчення української мови як іноземної обговорять на конференції

Як повідомляв Укрінформ, українська громада у Гданську запровадила торік у квітні заняття з української мови для усіх охочих.

Зокрема, запрошувались батьки, діти яких навчаються рідної мови, та всіх охочі, хто прагне оживити, збагатити й розвинути свою українську.

За словами оранізаторів, учасники занять відкриють для себе цікаві факти про українську мову, робитимуть веселі вправи для розширення словникового запасу, аналізуватимуть поширені полонізми тощо.

Уроки проводитиме професорка Гданського університету Марта Коваль.

Повідомлялося, що уроки української організовано у рамках проєкту «Український клімат» («Ukraińskie klimaty»), що співфінансується містом Гданськ.