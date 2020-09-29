В Мілані біля апеляційного суду відбулась акція на підтримку Марківа

В Мілані біля апеляційного суду, де розглядають справу нацгвардійця Віталія Марківа, відбулась акція на його підтримку.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами представників української громади в Італії, акція пройшла спокійно, без провокацій. У ній узяли участь близько 40 осіб.

Українці з усієї Італії зібралися сьогодні біля апеляційного суду в Мілані. До зали суду їх не пустили, але дозволили провести акцію на підтримку Марківа.

Відомо, що окрім адвокатів та рідних, бути присутніми на процесі дозволили кільком італійським та українським журналістам, водночас телеоператорів з технікою не пустили. Виняток зробили лише для італійської компанї RAI, яка потім має поділитися відеоматеріалами з колегами.

Пряма трансляція засідання не передбачена. Навіть до початку засідання було заборонено робити фото у судовій залі, не можна було фотографувати і самого Марківа.

Як повідомляв Укрінформ, слухання розпочалися 29 вересня на пів години пізніше.

Друге засідання з розгляду апеляції на вирок Марківу має відбутися 1 жовтня.

Нацгвардійця Марківа було затримано в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі.

Фото: надані українською громадою в Італії