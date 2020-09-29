Українські активісти в Латвії підготували ролик "Free Markiv!"

До початку слухань в апеляційному суді в Мілані щодо нацгвардійця Віталія Марківа, засудженого в Італії до 24 років позбавлення волі, українські активісти Латвії підготували відеозвернення на його підтримку.

Про це розповіла кореспонденту Укрінформу організатор акції Тетяна Лазда.

«Не тільки в нас у Латвії, а й в усьому світі зараз проходять подібні акції на підтримку захисника України. Ми всі контактуємо. Така підтримка зараз дуже потрібна, і Віталію, і його рідним. Думаю, що сьогодні всі ми думками в Мілані, разом з Віталієм і його рідними», - сказала.

На відео, викладеному в акаунті латвійського Товариства підтримки України / Ukrainas atbalsta biedrіba/ у Фейсбуці, активісти кажуть: «Віталію, Латвія з тобою. Свободу Віталію Марківу. Free Markiv! Чекаємо, пишаємось, любимо. Free Markiv!».

До початку суду в Мілані на підтримку Віталія Марківа зібралося близько 40 українців. У білих сорочках з плакатами та портретами Марківа у руках вони вишикувалися біля суду.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні апеляційний суд в Мілані розпочав розгляд справи нацгвардійця Віталія Марківа, засудженого до 24 років позбавлення волі за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі у травні 2014 року на Донбасі.

Друге засідання з розгляду апеляції на вирок Марківу має відбутися 1 жовтня.

Нацгвардійця Марківа було затримано в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

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12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі.

Група журналістів вирішила провести власне розслідування щодо загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача росіянина Андрія Миронова. Вони зняли фільм під назвою «Не в тому місці, не в той час». Режисером стрічки став військовий кореспондент з Італії Крістіано Тінацці.

Фото: RFE / RL