В Батумі офіційно перевідкрили меморіальну дошку Лесі Українки

Про це повідомляє пресслужба посольства України в Грузії, передає Укрінформ.

«26 вересня 2020 року до Європейського дня мов (European Day of Languages) у м. Батумі Грузинсько-українська культурно-просвітницька спілка «Єдність» разом з почесним консулом України в м. Батумі Р.Накашидзе здійснили офіційне перевідкриття меморіальної дошки видатній української поетеси Лесі Українки на будинку по вулиці К.Гамсахурдія, 2, в якому поетеса проживала у 1905, 1907, 1908, 1908 р, 1911, 1912 рр.», - йдеться у повідомленні.

В посольстві України в Грузії висловили щиру вдячність за підтримку та надане сприяння Агентству з охорони культурної спадщини Аджарії в організації перенесення та реставрації дошки Лесі Українки.