В Батумі офіційно перевідкрили меморіальну дошку Лесі Українки
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Укрінформ
Офіційне перевідкриття меморіальної дошки видатній українській письменниці, перекладачки, культурної діячки Лесі Українці відбулося 26 вересня в Батумі.
Про це повідомляє пресслужба посольства України в Грузії, передає Укрінформ.
Як повідомляв Укрінформ, Товариство української культури в Угорщині оголосило конкурс «Наша Леся Українка» до 150-річчя від дня народження Лесі Українки.
Як повідомлялося, Верховна Рада у лютому 2018 року ухвалила постанову про відзначення на державному рівні 150-річчя від дня народження видатної письменниці та громадського діяча Лесі Українки 25 лютого 2021 року.
Фото: Посольство України в Грузії / უკრაინის საელჩო საქართველოში в Фейсбуці