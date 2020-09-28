В Батумі офіційно перевідкрили меморіальну дошку Лесі Українки

В Батумі офіційно перевідкрили меморіальну дошку Лесі Українки

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Укрінформ
Офіційне перевідкриття меморіальної дошки видатній українській письменниці, перекладачки, культурної діячки Лесі Українці відбулося 26 вересня в Батумі.

Про це повідомляє пресслужба посольства України в  Грузії, передає Укрінформ.

«26 вересня 2020 року до Європейського дня мов (European Day of Languages) у м. Батумі Грузинсько-українська культурно-просвітницька спілка «Єдність» разом з почесним консулом України в м. Батумі Р.Накашидзе здійснили офіційне перевідкриття меморіальної дошки видатній української поетеси Лесі Українки на будинку по вулиці К.Гамсахурдія, 2,  в якому поетеса проживала у 1905, 1907, 1908, 1908 р, 1911, 1912 рр.», - йдеться у повідомленні.

В посольстві України в Грузії висловили щиру вдячність за підтримку та надане сприяння Агентству з охорони культурної спадщини Аджарії в організації перенесення та реставрації дошки Лесі Українки.

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Як повідомляв Укрінформ, Товариство української культури в Угорщині оголосило конкурс «Наша Леся Українка» до 150-річчя від дня народження Лесі Українки.

Як повідомлялося, Верховна Рада у лютому 2018 року ухвалила постанову про відзначення на державному рівні 150-річчя від дня народження видатної письменниці та громадського діяча Лесі Українки 25 лютого 2021 року.

Фото: Посольство України в Грузії / უკრაინის საელჩო საქართველოში в Фейсбуці

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