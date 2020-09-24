Зеленський вручив державні нагороди представникам української громади Словаччини

Президент Володимир Зеленський у Словаччині вручив державні нагороди представникам української громади за їх внесок у збереження української національної самобутності за межами батьківщини.

Церемонія нагородження відбулася під час зустрічі Зеленського у Братиславі з українською громадою, повідомляє пресслужба глави держави.

«Відзначаючи внесок української громади Словаччини у збереження української національної самобутності за межами батьківщини, Президент вручив державні нагороди. Зокрема, орденом княгині Ольги ІІІ ступеня була відзначена співачка, продюсер, радіоведуча Евеліна Гвать, а почесне звання «Заслужений діяч мистецтв» отримав художній керівник і диригент хору «Карпати» Левко Довгович за багаторічну віддану працю, спрямовану на популяризацію української культури у Словаччині», - йдеться у повідомленні.

Президент зауважив, що українці, які, проживаючи за кордоном, зберігають та поширюють українську культуру, історію й спадщину, – також є героями.

«Для мене честь бути тут і нагородити поважних українців, які є, залишаються й будуть великими українцями тому, що роблять великий внесок у те, щоб наша історія, культура і спадщина, мова – все це існувало на території Словацької Республіки», – сказав Зеленський.

За його словами, діяльність української громади у Словаччині, зокрема, сприяла побудові нинішніх теплих і дружніх відносин між двома державами, й саме таке ставлення до України відчувається під час нинішнього офіційного візиту до Словацької Республіки, зустрічі з Президентом Зузаною Чапутовою та іншими представниками влади.

«Це неможливо побудувати за один приїзд Президента, це неможливо побудувати завдяки лише роботі нашого посольства, хоча воно дуже допомагає. Важливо, як добре ставляться до українців у Словаччині, до наших дійсно щирих і працьовитих людей, які сьогодні створюють авторитет України за її межами. Я вам за це дуже вдячний», – наголосив Зеленський.

Президент розповів, що сьогодні під час усіх перемовин порушував важливе питання збереження українських шкіл у Словаччині, кількість яких різко зменшилася.

«Ми домовилися, що школи будуть збережені. Деякі парламентарі Словацької Республіки сказали, що зроблять все, щоб зберегти нашу культуру, історію та відновити ту чи іншу кількість українських шкіл», – додав Президент України.

Також, за словами Зеленського, під час перемовин обговорювалося питання Українського культурного центру.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у четвер, 24 вересня здійснює офіційний візит до Словаччини.

Фото: president.gov.ua