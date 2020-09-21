Канадсько-українському центру в Дніпрі виповнилося 20 років

Канадсько-український центр при Дніпропетровській обласній універсальній науковій бібліотеці (ДОУНБ) відзначив 20-річчя створення.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла завідувачка центром Наталія Біловицька.

“Основою фонду Канадсько-українського бібліотечного центру ДОУНБ став дарунок канадської діаспори - вантаж вагою 4 375 кг, запакований у 175 пачок. У них знаходилися книжки і періодичні видання, зібрані з особистих бібліотек представників української діаспори в Канаді. Це література, видана на Заході протягом XX сторіччя (з 1907 до 1998 р.) здебільшого українською мовою, невелика частина видань – англомовна”, - зазначила Біловицька.

За її словами, таким чином мешканці Дніпропетровщини та інші читачі бібліотеки отримали можливість ознайомитися з раніше закритою для них літературою. Зокрема, це видання, які містять документи про визвольну боротьбу в Україні 1917-1920 років, матеріали про Голодомор, опубліковані тоді, коли в СРСР ця трагедія українського народу замовчувалася та заперечувалася.

“Гордістю центру і всієї бібліотеки є такі унікальні книги, як перші видання творів письменників «другої хвилі» української еміграції, що друкувалися у сорокових роках минулого сторіччя у Німеччині, Австрії і Франції; книги з автографами і екслібрисами відомих письменників і діячів української діаспори, періодичні видання, які вже припинили своє існування і є особливо цінними для дослідників літератури та історії. Наприклад, журнал “Український історик” - єдиний український історичний журнал, що видавався поза межами України у 1963-1991 роках. Також у бібліотечному центрі можна почитати журнали “Сучасність”, “Визвольний шлях”, “Календар “Слово”, альманахи “Новий шлях”, “Світло”, “Український народний Союз”, “Рідна нива”, “Голос України”, “Пластовий шлях”, “Наші дні”, - наголосила Біловицька.

Крім того, у центрі чимало літератури про визвольний рух, про часи УНР, розбудову та життя української церкви. Правозахисний рух України достойно представлений прізвищами Петра Григоренка, Левка Лук’яненка, Валентина Мороза, Михайла Осадчого, Данили Шумука. Є цінні видання документів і матеріалів про Українську Гельсінську групу.

Також у фонді КУБЦ можна знайти літературу за темою "Розстріляного відродження", тут зберігаються твори поетів-неокласиків, поетів "празької школи" та інших – Миколи Зерова, Павла Пилиповича, Михайла Драй-Хмари, Юрія Клена, Олени Теліги, Олега Ольжича, Галі Мазуренко, Євгена Плужника, Володимира Свідзінського, Миколи Хвильового.

Читайте також: Конгрес українців Канади запрошує до участі в українознавчій вікторині

Канадське товариство приятелів України працювало над відкриттям мережі бібліотечних центрів з 1993 року. Першими Канадсько-українські бібліотечні центри відкрилися в Луганську, Донецьку, Сімферополі та Севастополі. У Дніпрі центр став дев’ятим в Україні.