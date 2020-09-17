Конгрес українців Канади запрошує до участі в українознавчій вікторині

Конгрес українців Канади (КУК) запрошу усіх охочих долучитися 25 вересня до віртуальної українознавчої сімейної вікторини Virtual Trivia Night.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці події в Фейсбуці.

«Вікторина Virtual Trivia Night наближається! Це дивовижний спосіб розважитися і повчитися. Перевірте свої знання української культури та історії у п’ятницю, 25 вересня, о 19:00 за східним поясним часом», - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що захід буде цікавий для осіб з різними рівнями знаннь про Україну.

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Як зазначається, вікторина є спільним заходом, який організовують відділи Пласту і Спілки української молоді (СУМ) у Канаді, відділення Торонто-Захід Української національної федерації молоді Канади (UNYF), Союз української православної молоді Канади (National CYMK - Ukrainian Orthodox Youth).

Для участі в заході необхідно зареєструватися за посиланням: https://www.ucc.ca/ukrainian-trivia-night/. Усі, хто зареєструвався, отримають посилання на вікторину.

Фото: Укрінформ, UCC National - Ukrainian Canadian Congress в Фейсбук