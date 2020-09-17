Українські канадці засудили незаконні вироки сімом кримським татарам

Конгрес українців Канади (КУК) рішуче засуджує неправомірне рішення Північно-Кавказького окружного військового суду Російської Федерації від 16 вересня про засудження сімох громадян України у справі так званої другої бахчисарайської групи "Хізб ут-Тахрір".

Про це заявила президент Конгресу українців Канади (КУК) Олександра Хичій, повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на сайт КУК.

“Драконівські вироки, винесені сьогодні російським “судом” цим політичним бранцям зневажають справедливість та міжнародно визнані права людини. Канада та решта цивілізованого світу повинні рішуче відреагувати на систематичну кампанію терору, яку російський окупаційний режим веде проти кримських татар й усіх, хто виступає проти окупації Криму Росією”, - сказала Хичій.

У Конгресі додали, що твердо засуджують “все сильніші російські систематичні переслідування кримських татар”. “КУК закликає Канаду та міжнародну спільноту рішуче й швидко відреагувати на порушення Росією прав людини та запровадити санкції проти відповідальних за це російських посадовців”, - запевнили в українській організації.

У КУК наголосили, що “імена російських “слідчих”, “прокурорів”, “суддів” та інші офіційних осіб, відповідальних за ці незаконні затримання, відомі”.

“КУК звертається до уряду Канади із закликом застосовувати “акт Магнітського” більш широко - так, як його було задумано, - для притягнення до відповідальності російських посадовців за порушення ними прав людини українських бранців, незаконно утримуваних у Росії, а також для накладення санкцій на порушників релігійних та культурних прав кримських татар”, - зазначили в Конгресі українців Канади, що об’єднує більшість українських громадських організацій в цій країні.

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Як повідомляв Укрінформ, у жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір'яєв і Ернес Аметов.

21 травня 2018 року в Криму також затримали координатора Кримської солідарності Сервера Мустафаєва та жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. ФСБ Росії інкримінувала їм усім участь у забороненій в Росії організації «Хізб ут-Тахрір».

15 листопада 2019 року Південний військовий окружний суд Ростова-на-Дону, РФ, почав розглядати цю справу по суті, а 16 вересня виніс вирок, присудивши усім підсудним тривалі тюремні терміни.