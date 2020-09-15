У Спілці української молоді привітали протоієрея Романа Мірчука з 70-річчям

Спілка української молоді (СУМ) привітала з 70-літтям вихованця і виховника СУМ митрофорного протоієрея Романа Мірчука.

Про це повідомляється на сторінці Ukrainian Youth Association - CYM Global в Фейсбуці.

В організації подякували Мірчуку – доброму пастирю і мудрому пораднику, другу і отцю – за молитви і поради та побажали довгих років життя «у достатку та здоров’ї на славу Богу й Україні».

Як повідомляється, отець Роман Орест Мірчук народився в Мюнхені 13 вересня 1950 року. Згодом родина переїхала до Америки, де він вступив до лав СУМ, а згодом став виховником рою, Головним виховником та булавним відділу юнацтва ч.8 - «Київ» при осередку в Філадельфії, членом Центральної та Крайової управи СУМ, редактором сумівських сторінок при щоденниках «Америка», «Свобода» та «Шлях Перемоги», автором кількох підручників для виховників і відпочинкових таборів.

Ієрейські свячення отримав у липні 1976 року з рук Владики Кир Василя Лостена.

Як священик був духівником Філадельфійського осередку СУМ, сумівських таборів в Елленвілі (Нью-Йорк), в Барабу коло Чікаго та на «Хортиці» коло Парми, Огайо, та в Шестовиці на Чернігівщині.

Крім сумівських справ, отець Роман займався активною місіонерською працею, споруджував храми та культурні центри, творив та розбудовував нові релігійні осередки, піклувався підготовкою нових священників для потреб Української греко-католицької церкви як в США, так і в Україні.

У липні 2015 р. о.Мірчук поїхав у Східну Україну, щоб розпочати роботу в греко-католицькій парафії міста Миколаїв.

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Перебуваючи в Україні, о.Роман вже впродовдж кількох років дієво долучається до проведення Всеукраїнського благодійного табору СУМ для дітей українських бійців та вимушених переселенців зі сходу України, забезпечуючи їх духовною опікою та підтримкою.

Фото: сторінка Ukrainian Youth Association - CYM Global в Фейсбуці