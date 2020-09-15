Боднар відзначив консолідуючу роль і активну діяльність Союзу українців у Великій Британії
Як передає Укрінформ, про це йдеться у вітанні Боднара до СУБ з нагоди 75-х загальних зборів Союзу українців у Великій Британії, розміщеному на сторінці Управління закордонного українства МЗС України в Фейсбуці.
Заступник міністра відзначив консолідуючу роль СУБ як представницького органу українців королівства, яка добре відома в Україні та за її межами.
Боднар зауважив, що «в Україні високо цінують послідовну, тверду і рішучу підтримку суверенітету і територіальної цілісності нашої держави, дієве сприяння Союзу українців визнанню Великою Британією незалежної України» та подальшому розвитку двосторонніх відносин між країнами.
Окремі слова подяки заступник міністра висловив СУБ за поширення знань про Голодомор 1932-33 рр. в Україні та міжнародного визнання Голодомору геноцидом українського народу.
«Глибоко символічним є те, що цьогорічні збори Союзу українців у Великій Британії відбуваються у Гаддерсфілді – одному з міст Великої Британії, де завдяки зусиллям української громади Голодомор 1932-33 рр. в Україні на муніципальному рівні було визнано геноцидом українського народу», - зазначив Боднар.
Він також побажав, зокрема, реалізації планів та ідей на благо України та зміцнення українсько-британських відносин.
Посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії Вадим Пристайко у відеозверненні також привітав учасників 75-х загальних зборів Союзу українців у Великій Британії, що відбулися 12 вересня в онлайн-форматі.
Посол відзначив взаємодію, що існує між посольством і СУБ, висловив сподівання на її успішне продовження і побажав організації успішної роботи сьогодні й усяких гараздів.
Фото: Association of Ukrainians in Great Britain в Фейсбуці