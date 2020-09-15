Боднар відзначив консолідуючу роль і активну діяльність Союзу українців у Великій Британії

Заступник міністра закордонних справ Василь Боднар відзначив важливість діяльності Союзу українців у Великій Британії (СУБ), спрямованої на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, згуртування громади, збереженні української ідентичності та національної пам’яті.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у вітанні Боднара до СУБ з нагоди 75-х загальних зборів Союзу українців у Великій Британії, розміщеному на сторінці Управління закордонного українства МЗС України в Фейсбуці.

Заступник міністра відзначив консолідуючу роль СУБ як представницького органу українців королівства, яка добре відома в Україні та за її межами.

Боднар зауважив, що «в Україні високо цінують послідовну, тверду і рішучу підтримку суверенітету і територіальної цілісності нашої держави, дієве сприяння Союзу українців визнанню Великою Британією незалежної України» та подальшому розвитку двосторонніх відносин між країнами.

Невтомна праця СУБ, спрямована на згуртування української громади, збереження і популяризацію історико-культурної спадщини, благодійність і активна робота в освітній, видавничій та науковій сферах заслуговують на увагу, відзначив Боднар.

Окремі слова подяки заступник міністра висловив СУБ за поширення знань про Голодомор 1932-33 рр. в Україні та міжнародного визнання Голодомору геноцидом українського народу.

«Глибоко символічним є те, що цьогорічні збори Союзу українців у Великій Британії відбуваються у Гаддерсфілді – одному з міст Великої Британії, де завдяки зусиллям української громади Голодомор 1932-33 рр. в Україні на муніципальному рівні було визнано геноцидом українського народу», - зазначив Боднар.

Він також побажав, зокрема, реалізації планів та ідей на благо України та зміцнення українсько-британських відносин.

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Посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії Вадим Пристайко у відеозверненні також привітав учасників 75-х загальних зборів Союзу українців у Великій Британії, що відбулися 12 вересня в онлайн-форматі.

Посол відзначив взаємодію, що існує між посольством і СУБ, висловив сподівання на її успішне продовження і побажав організації успішної роботи сьогодні й усяких гараздів.

Фото: Association of Ukrainians in Great Britain в Фейсбуці