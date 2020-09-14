Посол в Кувейті провів вебінар з навчального курсу для українознавчих шкіл за кордоном

Посол України в Державі Кувейт Олександр Балануца провів 12 вересня вебінар з навчального курсу «Родзинки дипломатії» для українознавчих шкіл вихідного дня за кордоном.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба посольства України в Кувейті.

Захід був організований Міжнародним інститутом освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) Національного університету «Львівська політехніка» за підтримки Світового конґресу українців (СКУ) та Світової координаційної виховно-освітньої ради Світового конґресу українців (СКВОР).

У рамках вебінару з промовами виступили заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар і заступниця директора Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС Євгенія Габер.

Як повідомляється, у ході вебінару його учасники говорили, зокрема, про співпрацю українських дипломатичних служб із українознавчими школами вихідного дня за кордоном про те, які теми цікаві учням для ознайомлення із мистецтвом української дипломатії, як легко і доступно пояснити особливості роботи дипломата тощо.

Переглянути запис онлайн-заходу можна за посиланням.

Знайти детальнішу інформацію про курс «Родзинки дипломатії» та завантажити його можна на сайті посольства України в Державі Кувейт.

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Як повідомляв Укрінформ, Балануца є автором курсу «Родзинки дипломатії» для українознавчих шкіл вихідного дня за кордоном. Цей курс був успішно апробований протягом трьох років в Українській школі «Софія» в ОАЕ.