У Світовій федерації українських лемківських обєднань привітали Миколу Горбаля з 80-річчям

Світова федерація українських лемківських об’єднань (СФУЛО) привітала українського поета, політика, дисидента, громадського діяча Миколу Горбаля, якому 10 вересня виповнилося 80 років.

Як передає Укрінформ, вітання розмістила голова СФУЛО Ярослава Галик в Фейсбуці.

«Світова федерація українських лемківських об’єднань сердечно вітає зі славним 80-літнім ювілеєм Миколу Горбаля, невтомного лемківського діяча, активного учасника Конґресів СФЛ і СФУЛО, співорганізатора ІІІ Конгресу СФУЛО, члена Президії СФУЛО, першого голову Київського товариства «Лемківщина», організатора та учасника чоловічого вокального гурту «Лемки Києва», натхненника багатьох справ і починань задля відродження й утвердження лемківської справи в Україні та в світі. Пишаємося Вами, сильною, незламною духом і волею, Людиною, добрим сином Лемківщини, який у великій любові до України зберіг у своєму серці й щиру любов до рідного лемківського краю», - йдеться у вітанні.

Як зазначається, життя ювіляра «стало героїчною легендою, а Ваша стійкість, патріотизм і працелюбність – взірцем громадянина».

У СФУЛО відзначили: «Шануємо Ваш високий подвиг дисидента-шестидесятника, багатолітнього політв’язня жорстоких радянських таборів, котрий гідно витримав тяжкі випробування. І в тих жахливих умовах, ризикуючи життям, записуючи тюремні свідчення про злочини комуністичного режиму для людства, Ваша шляхетна душа водночас творила прекрасну поезію, пісні, музику».

Відзначено також подвижницьку діяльність Горбаля як відомого правозахисника, політика, громадського діяча і водночас поета, письменника, композитора.

«Гордимося Вами, великим і гідним Лемком, котрий ніколи не забував про своє лемківське коріння та про біль свого вигнаного люду», - зазначили в СФУЛО.

Як зазначається, за значний внесок у діяльність світової української лемківської спільноти та з нагоди славного 80-літнього ювілею рішенням Президії Світової федерації українських лемківських об’єднань від 25 липня 2020 року Микола Горбаль нагороджений Почесним ювілейним іменним нагрудним знаком СФУЛО «Миколі Горбалю – 80».

Фото: YouTube