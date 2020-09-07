Кулеба: Потрібно серйозно переосмислити нашу політику щодо закордонних українців

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Україні варто серйозно переосмислити політику щодо закордонних українців, зокрема в Росії.

Як повідомляє Укрінформ, про це Кулеба сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Нам взагалі потрібно дуже серйозно переосмислити нашу політику щодо закордонних українців, зокрема як ми можемо допомагати українцям в Росії в тих умовах майже тотального контролю ФСБ, під яким вони перебувають. Це дуже серйозна задача. Наш інструментарій дій в Росії дуже обмежений. Але цим потрібно зайнятися», - зазначив міністр.

Кулеба зауважив, що ліквідація регіональної громадської організації «Сибірський центр української культури «Сiрий клин» в Омську - «не якийсь поодинокий випадок»: упродовж останніх років «Росія планово зачищає свою територію від незалежних українських організацій». «Тобто все, що не інфільтровано, не контролюється повністю ФСБ, все піддається знищенню. Так було з бібліотекою українською в Москві. І так зараз сталося з «Сірим Клином»», - сказав міністр.

За словами Кулеби, ситуація з черговою забороною приводить його лише до однієї думки: «Нам потрібно зробити одну річ. Сказати нам потрібно зараз, що, дорогі українці Росії, як вам складно не було би зараз, але українська держава завжди пам’ятатиме про вас, про ваших прадідів, які будували цілі міста, розбудовували, приносили цивілізацію на окремі території Російської Федерації. Ми повинні чітко і прямо вголос говорити, що цивілізацію на значну територію Росії принесла Україна, принесли українці, які приїжджали туди, розбудовували господарство, ліси перетворювали на селища і міста, будували економіку. І ми повинні пам’ятати, і Росія повинна пам’ятати про те, що це зробили українці, а не росіяни».

Як повідомлялося, 28 серпня Омський обласний суд у Росії задовольнив адміністративний позов обласного управління Міністерства юстиції Росії й ухвалив рішення про ліквідацію регіональної громадської організації «Сибірський центр української культури «Сірий клин» в Омську.

Світовий конґрес українців (СКУ) засудив рішення Омського обласного суду Росії щодо ліквідації регіональної української громадської організації «Сірий Клин» і закликав міжнародне співтовариство посилити тиск на Росію через порушення прав і свобод людини.

Сірий Клин – неофіційна назва регіону проживання українців в Південно-Західному Сибіру і Північному Казахстані. Ці території були масово колонізовані українцями з початку другої половини ХІХ століття.