СКУ закликав світ тиснути санкціями на Росію до відновлення контролю України над своїми кордонами

Світовий конґрес українців (СКУ) вкотре закликав світ продовжувати санкційний тиск на Росію до повного відновлення Україною контролю над власними кордонами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці СКУ в Фейсбуці.

«Російський агресор має бути притягнутий до відповідальності за криваву війну на українському Донбасі. Закликаємо міжнародну спільноту продовжувати санкційний тиск на Росію аж до повного контролю України над її кордонами, виведення російський військ і найманців з України», - йдеться в заяві.

Зазначається також, що «в шосту річницю Іловайської трагедіїсвітові українські громади єднаються в молитві за полеглих захисників, схиляють голови перед їх батьками, вдовами і дітьми».

Як відомо, 29 серпня - День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

Саме на ці серпневі дні 2014 року припав пік Іловайської трагедії, коли в результаті протистояння російським військам українські збройні підрозділи потрапили у вороже оточення.

Бої за важливий стратегічний об’єкт Донбасу - місто Іловайськ, тривали з середини серпня. Українським військовим майже вдалося оволодіти містом, але втрутилася російська армія.

В ніч з 23 на 24 серпня 2014 року відбулось наймасштабніше пряме вторгнення збройних сил країни-агресора на територію України. На той момент сили ЗС РФ складалися з дев’яти батальйонно-тактичних груп: 3500 осіб особового складу, до 60 танків, до 320 БМД (БМП), до 60 гармат, до 45 мінометів та 5 протитанкових ракетних комплексів.

Вже 24-25 серпня батальйони МВС України «Дніпро-1», «Миротворець», «Світязь», «Херсон», «Івано-Франківськ», Нацгвардії «Донбас» і сили сектору «Б» потрапили в оточення ворога.

28 серпня становище наших військових стало критичним. Між керівництвом АТО та Генштабом ЗС РФ відбулися переговори щодо надання гарантій безпечних гуманітарних коридорів для виходу з оточення українських військових за узгодженими маршрутами.

Граючи роль миротворця, президент Росії Володимир Путін 29 серпня запропонував підконтрольним Росії незаконним збройним формуванням відкрити для українських військових гуманітарний коридор, яким би вони могли вийти з оточення. Насправді путінський «зелений коридор» став для наших військових справжньою дорогою смерті - тоді загинуло чимало українських військових. За офіційними даними, під час Іловайської операції й подальшого розстрілу в т.зв. «зеленому коридорі» 366 українських воїнів загинуло, 429 - отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 - потрапили у полон.

Впродовж цих років тривають дискусії та ведеться слідство щодо цієї трагедії. Дані про втрати різняться й по сьогодні.

Так, за офіційними даними, під час Іловайської операції і подальшого розстрілу в так званому «зеленому коридорі» 366 українських воїнів загинуло, 429 - отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 - потрапили у полон.