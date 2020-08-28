ГО «Україна-2050» запрошує на вебінар на тему інвестицій та бізнесу в Україні в умовах COVID-19

Громадська організація «Україна-2050» запрошує 3 вересня усіх зацікавлених на вебінар на тему: «Iнвестиції та ведення бізнесу в Україні. Нові реалії в умовах COVID-19».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці організації в Фейсбуці.

Захід відбудеться на платформі ZOOM з 20:00 до 21:30 за київським часом.

Долучитися до вебінару можна заздалегідь за цим кодом доступу, який буде активований в день проведення заходу: https://lavery.zoom.us/j/64349591748.

Модератором заходу виступить президент Громадської організації «Україна-2050», президент Світового конґресу українців (2008-2018 рр.) Евген Чолій.

Учасники панельної дискусії:

Андрій Гундер – президент Американської торговельної палати в Україні та скарбник Європейської ради Американських торговельних палат.

Юлія Бадрітдінова – генеральна директорка «МакДональдз Юкрейн Лтд», голова Наглядової ради Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні та членкиня Ради директорів Американської торговельної палати в Україні.

Ганна Дерев’янко – виконавчий директор Європейської бізнес-асоціації та членкиня Наглядової ради АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Зенон Потічний – президент Канадсько-української торгової палати та віцепрезидент з операційних питань Світового конґресу українців.

Спеціальним гостем вебінару буде генеральний директор Кооперативу фінансових обслуг «Українська Народна Каса Дежарден у Монреалі» Юрій Кулицький.