Інвестиції у венчурний капітал залишилися на торішньому рівні - дослідження

Світові венчурні інвестиції продемонстрували стійкість у другому кварталі 2020 року, досягнувши 62,9 млрд дол. ; було укладено 4 502 угоди.

Про це йдеться у пресрелізі KPMG, що є в розпорядженні Укрінформу.

Згідно зі звітом Venture Pulse, світові венчурні інвестиції у другому кварталі 2020 року досягли 62,9 млрд дол. США в результаті укладення 4 502 угод. Це "майже дорівнює загальній сумі інвестицій за перший квартал цього року і лише несуттєво відрізняється від обсягу інвестицій за другий квартал 2019 року, в якому були зареєстровані інвестиції на суму 69,8 млрд дол. США", зазначили у KPMG.

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Про основні характеристики ІІ кварталу 2020 року та країни-лідери з венчурних інвестицій можна дізнатися за посиланням.