В СКУ засудили акт вандалізму щодо скульптури дівчинки з колосками біля Музею Голодомору

Світовий конґрес українців (СКУ) засудив акт вандалізму щодо скульптури «Гірка пам’ять дитинства» на території Національного музею Голодомору-геноциду та закликав ретельно розслідувати цю справу й забезпечити належну охорону Меморіалу.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в заяві на сайті СКУ.

«У світі триває масова та скоординована кампанія антиукраїнського вандалізму: спроба спаплюжити меморіал Голодомору в Києві, вандалізм на українському цвинтарі в Торонто, сплюндрування місця майбутнього меморіалу жертвам комунізму в Оттаві та інші. Усе це - намагання кремлівських пропагандистів переписати історію нашого народу, викреслити пам’ять мільйонів українських жертв тоталітарного режиму та посіяти розбрат у наших світових громадах. Україна й світовий український народ об’єднуються перед лицем сучасного підступного ворога та стоять на захисті нашої пам’яті, нашої правди. Мусимо докласти всіх зусиль, щоб ефективно протидіяти антиукраїнським провокаціям російських ляльководів на глобальному рівні», - зазначив президент СКУ Павло Ґрод.

Повідомляється, що Світовий конґрес українців звернувся до Міністерства внутрішніх справ, наголосивши на необхідності ретельного розслідування та забезпечення відповідної охорони Меморіалу.

СКУ також надіслав лист до Президента України Володимира Зеленського та ряду інших українських високопосадовців, закликавши висловити публічну позицію засудження цього злочину як злочину проти українського народу. В СКУ закликали Президента України взяти розслідування справи та якнайшвидше відновлення скульптури під особистий контроль.

У Світовому конґресі українців зауважили, що скульптура «Гірка пам’ять дитинства», більш відома як «Дівчинка з колосками», є міжнародно впізнаваним символом однієї з найтрагічніших сторінок історії України. «Світові українські громади встановили такі самі скульптури по світі, вшановуючи мільйони невинних жертв Голодомору та їх нащадків. Для кожного українця такі меморіали – священні місця скорботи й пам’яті», - йдеться в заяві.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч з 21 на 22 серпня було вчинено акт вандалізму щодо скульптури «Гірка пам’ять дитинства» на території Національного музею Голодомору-геноциду.

В Музеї Голодомору зазначили, що наразі скульптуру демонтовано для реставрації. За попередніми даними, на ній немає пошкоджень. На місці злочину працювала поліція.

Генеральна директорка Музею Голодомору Олеся Стасюк назвала те, що було вчинено із скульптурою «Гірка пам’ять дитинства», «неприпустимим актом наруги над пам’яттю цілої нації». У музеї пообіцяли зробити все можливе, щоб найближчим часом скульптура повернулась на своє місце.