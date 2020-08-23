У Празі відзначили День Державного прапора України

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Посол України в ЧР Євген Перебийніс нагадав гостям про історію поновлення Української державності, історію Дня прапора та наголосив на тому, що частина території нашої країни наразі окупована Росією, сотні українців перебувають у російському полоні, майже 14 тис. українців поклали життя на незалежність і свободу нашої країни. Він закликав не забувати про війну, про яку в Європі говорять дедалі менше.

День Державного Прапор в Посольстві України в Чеській Республіці / Фото: Ольга Танасийчук

Миру, свободи, незалежності та європейського життя українцям побажав чеський фотограф Евґен Кукла, який представив свої емоційні фотографії про Майдан та російсько-українську війну, зроблені в 2013-2014 роках.

На завершення український співак з Праги, фронтмен гурту Ukrapol’s Олег Луклян заспівав свої пісні.