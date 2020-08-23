Посол України в Нідерландах урочисто підняв український прапор
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.
Під час церемонії колектив Посольства України в Нідерландах вишикувався на балконах двоповерхової будівлі установи.
Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 23 серпня, в Україні відзначається День Державного Прапора.
Свято встановлено “на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України”, згідно з указом Президента від 23 серпня 2004 року.
У 2009 році було внесено зміни до цього указу й засновано щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня по всій Україні.
Державний прапор – невід’ємний атрибут кожної країни, що уособлює самобутність та спадкоємність її державотворчих традицій. Його еволюція у своєрідний спосіб відбиває багатовікові процеси розвитку, становлення та життєдіяльності державних утворень.
Фото: Софія Шовікова