Посол України в Нідерландах урочисто підняв український прапор

З нагоди Дня Державного Прапора України, посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов особисто підняв прапор України над будівлею посольства в Гаазі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Під час церемонії колектив Посольства України в Нідерландах вишикувався на балконах двоповерхової будівлі установи.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 23 серпня, в Україні відзначається День Державного Прапора.

Свято встановлено “на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України”, згідно з указом Президента від 23 серпня 2004 року.

У 2009 році було внесено зміни до цього указу й засновано щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня по всій Україні.

Державний прапор – невід’ємний атрибут кожної країни, що уособлює самобутність та спадкоємність її державотворчих традицій. Його еволюція у своєрідний спосіб відбиває багатовікові процеси розвитку, становлення та життєдіяльності державних утворень.

Фото: Софія Шовікова