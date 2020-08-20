СФУЖО і СКУ оголосили акцію допомоги українцям, що постраждали в результаті вибуху в Бейруті

Світова федерація українських жіночих організацій (СФУЖО) та Світовий конґрес українців (СКУ) оголосили про початок акції на підтримку українців, що постраждали під час вибуху в порту Бейрута 4 серпня, і закликали усіх небайдужих приєднуватись.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці СФУЖО в Фейсбуці.

Зазначається, цю акцію СФУЖО та СКУ здійснюють у співпраці з довголітнім партнером – Українською греко-католицькою церквою, зокрема з Пасторально-міграційним відділом Патріаршої курії, представники якого у взаємодії з Посольством України та Громадою українців Лівану будуть координувати таку підтримку.

Ініціатори акції просять зробити пожертви до 15 вересня. Детальніше про те, як допомогти, можна дізнатися за посиланням.

Як зазначається, СФУЖО та CКУ протягом десятиліть надавали і продовжують надавати підтримку своїм співвітчизникам, які потрапили в біду. Зокрема, СФУЖО зв’язалася з Громадою українців Лівану, яка цьогоріч приєдналася до мережі федерації як прихильниця та яка зараз активно взаємодіє з посольством України у Лівані в наданні допомоги численним постраждалим українським родинам, домівки яких було зруйновано, та українцям, які зазнали тілесних ушкоджень.

«Світова федерація українських жіночих організацій та Світовий конґрес українців закликають українські громадські організації з їхньої мережі та всіх небайдужих підтримати українські родини, які постраждали внаслідок жахливого вибуху в Бейруті», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 4 серпня у порту Бейрута пролунав вибух - вибухнуло 2750 тисяч тонн конфіскованої аміачної селітри. Внаслідок катастрофи від 250 до 300 тисяч осіб залишилися без житла.

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Посол України в Лівані Ігор Осташ повідомив 8 серпня, що в результаті вибуху в порту ліванської столиці Бейрут загинув громадянин України - 32-річний економіст Вільям Азар, який працював у компанії мережі KPMG.

Посольство України в Лівані надає цілодобову підтримку та допомагає ліками та продуктами постраждалим в результаті вибуху у Бейруті українцям та ліванським волонтерам.

По матеріальну допомогу до посольства України в Лівані звернулися понад 50 українців, які постраждали під час вибуху у Бейруті або чиє житло було пошкоджене.

Фото: АА