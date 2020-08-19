В СКУ привітали Фріланд з призначенням на посаду міністра фінансів Канади

Світовий конґрес українців (СКУ) привітав віцепрем'єр-міністра Канади Христю Фріланд з призначенням на посаду міністра фінансів Канади.

Як передає Укрінформ, вітання розміщене на сторінці СКУ в Фейсбуці.

«Дякуємо за послідовну підтримку України та бажаємо успішної каденції!», - зазначили в Світовому конґрес українців.

Як повідомляв Укрінформ, Христя Фріланд стала новим міністром фінансів Канади, яка у другому уряді Джастіна Трюдо також зберегла за собою посаду віцепрем’єра.

Церемонія інавгурації нових членів уряду Канади відбулася в Оттаві.

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Обов’язки Фріланд, пов’язані з налагодженням відносин між центральним урядом та владою канадських провінцій і територій, перейдуть до Домініка Леблана, який нині очолює Таємну раду Канади.

Як відомо, Христя Фріланд - етнічна українка, канадська письменниця, журналістка і політик.