У Німеччині українців запрошують у «Подорож українськими пам’ятками Берліна»

Центральна спілка українців в Німеччині з нагоди 29-ї річниці Незалежності України пропонує усім охочим відвідати українські пам’ятки Берліна.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці спілки в Фейсбуці.

Подорож відбудеться 23 серпня. Вона розпочнеться від Посольства України в Німеччині й охопить, зокрема, відвідини місць, де розташовані верба Тараса Шевченка, меморіальні дошки Лесі Українці, Олександру Довженку, першій українській дипломатичній місії в Німеччині тощо.

Учасники тригодинної екскурсії матимуть змогу дізнатися більше про ці відомі місця, історія яких пов’язана з Україною, зазначається на розміщеному в дописі запрошенні.

На завершення подорожі пропонується провести підсумкову зустріч за філіжанкою кави.

Інформацію щодо реєстрації на захід можна знайти за посиланням.

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Фото: Укрінформ та Roksana Vikaluk‎ в Фейсбуці