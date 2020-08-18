Українську молодь світу заохочують до участі в міжнародному конкурсі української пісні в Словенії

Талановитих українців з усього світу запрошують до участі в ІІІ Міжнародному фестивалі-конкурсі української пісні в Словенії «Наша пісня – наша мрія», який в цьому році пройде онлайн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці фестивалю в Фейсбуці.

Реєстрація учасників конкурсу, який стартує 18 серпня, триватиме до 23 серпня.

Як зазначається у Положенні, фестиваль-конкурс заснований Українською громадою «Берегиня» (Словенія) на чолі з Галиною Маловшек. Співорганізатором фестивалю виступила міжнародна мережа «Разом для Молоді», а партнером - Товариство зв’язків з українцями за межами України «Україна-Світ».

Метою заходу є популяризація української народної, сучасної та фольклорної творчості, взаємозбагачення культурних традицій, обмін досвідом творчої діяльності композиторів, солістів, продюсерів, просування українського виробника.

Крім того, фестиваль сприятиме розширенню культурних, туристичних, інформаційних та ділових зв’язків через засоби творчого спілкування між державами тощо.

Охочих взяти участь запрошують у такі номінації: сольні виконавці, дуети, тріо, квартети, ансамблі та хори. Тривалість виступу не більше 8 хвилин.

Програмні умови за номінаціями: українська народна пісня; українська естрадна пісня; український романс; українська патріотична пісня; духовна пісня; лірична пісня.

До участі у фестивалі запрошуються талановиті, обдаровані діти, творча молодь віком від 3 років.

Виступи учасників оцінюватиме професійне міжнародне журі.

Згідно з регламентом, 18-23 серпня відбудеться онлайн-презентація учасників фестивалю. У неділю, 23 серпня, програмою передбачені онлайн-марафон (Гала-концерт), вітання від членів журі, виступи усіх творчих колективів та закриття фестивалю.

Як повідомлялося, 25 по 29 червня в словенському місті Жалець відбувся онлайн VII Міжнародний фестиваль-конкурс української культури в Словенії «Берегиня» за участі українців з різних країн світу.

Фото: Galina Malovšek