У Німеччині нагородили премією співачку українського походження

Лідерка етно-джазового бенду GANNA з Берліна, співачка та композиторка українського походження Ганна Гриніва, отримала премію Jazz thing Next Generation від провідного німецького джазового журналу Jazz thing та лейблу Double Moon Records.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Gazeta.ua.

Як зазначається, у рамках конкурсу "Висхідних зірок джазової сцени Німеччини" німецький лейбл видав дебютний альбом гурту GANNA – "Dykyi Lys". Реліз побачив світ 7 серпня.

Альбом "Dykyi Lys" містить дев’ять композицій авторства Ганни Гринівої. На них авторку надихнув український автентичний мелос, який вона збирала у своїх фольклорних експедиціях Україною. Над альбомом гурт GANNA працював протягом двох років у Берліні та під час турів Європою.

«Часто в інтерв'ю мене запитують, чому я не співаю німецькою, що люди в Німеччині не розуміють українську. Але я відчуваю, що коли я співаю саме своєю мовою, то меседж досягає людей краще, ніж якби вони розуміли буквальне значення слів. А ще у моїй музиці для мене важливо бути вдома, а українська мова – це і є мій дім, це моя родина. Тому, звісно, для мене надзвичайно важливо, щоб наш альбом почули в Україні. Адже ми так довго над ним працювали, ретельно вишукуючи свій особливий саунд», - розповіла співачка про альбом "Dykyi Lys".

Про дебютний альбом Ганни Гринівої пишуть і німецькі жуналісти.

«…Я вважаю, що GANNA – це дуже важливе відкриття. Їх переконливий голос займає свою індивідуальну позицію між джазом та фолком. Разом музиканти GANNA по-справжньому захоплюють дух, і для мене вони неймовірно свіжі та пристрасні у своїй музиці, що просто світиться спокоєм, рухом, потоком та задоволенням…», - охарактеризував реліз німецький журналіст Вольфганг Ґізе з музичного онлайн-видання "Musik an sich".

16 серпня Ганна Гриніва прилетить до України для презентації альбому "Dykyi Lys" та зйомок кліпу у рамках промоції релізу. Музичне відео зніматиме відомий український кінорежисер Олександр Фразе-Фразенко. За сприятливих карантинних умов, гурт GANNA у повному складі планує концерти в Україні на підтримку альбому у вересні.

Як пише видання, Ганна Гриніва походить із маленького села поблизу Києва. Після переїзду в Берлін їй вдається знайти тут свої "місця сили" й адаптуватися.

"Як і диким лисам, яких вона щораз зустрічає на вулицях німецької столиці. Вони якось звикають до існування в мегаполісі, хоча залишаються і завжди будуть дикими тваринами", - пише про неї в рецензії на альбом Райнард Кьохль.

Така ж дика та вільна за духом, втім здатна пристосовуватися та виживати, Ганна Гриніва стає 84-ю призеркою всесвітньо визнаної премії Jazz thing Next Generation, що видає дебютний альбом її гурту GANNA "Dykyi Lys" спільно з відомим німецьким лейблом Double Moon Records.

Співачка, композиторка, піаністка, лідерка власного бенду, Ганна зараз отримує ступінь бакалавра з імпровізаційного співу в Університеті музики Франца Ліста у Веймарі. Свою реалізацію вона вбачає у композиторстві, де поєднує різні образні світи – від джазової та української народної до класичної та експериментальної музики.

Полем для дослідження та експериментів для неї квінтет, що носить її ім'я – GANNA. До нього залучені тенор-саксофоніст Мусіна Ебобіссе, який рік тому також був номінантом Jazz thing Next Generation, піаніст Повел Відештранд, басист Том Беркманн і барабанщик Матіас Рупніг.

Фото Ганна Гринівої для gazeta.ua