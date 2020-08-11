Громада Лівану створила фонд допомоги постраждалим після вибуху українцям

Громада українців Лівану створила фонд допомоги українцям, які постраждали унаслідок вибуху у порту Бейрута.

Як передає Укрінформ, про це громада повідомила на сторінці у Фейсбук.

«Ми оголошуємо про створення Фонду допомоги потерпілим українцям, в який можна буде перерахувати гроші для закупівлі всього необхідного. Також правління Громади створило комітет з допомоги, який буде координувати розподіл надходжень, прийматиме нові звернення і висвітлюватиме назагал усю діяльність з допомоги та звітність по розподілу грошей», - йдеться у дописі.

Зазначається, що до громади звернулося по допомогу вже близько 12 українських сімей, які постраждали під час вибуху. Люди потребують різноманітної допомоги - від особистих речей, засобів гігієни, до будівельних матеріалів, меблів, побутової техніки, тощо.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня в порту Бейрута пролунали потужні вибухи, унаслідок чого загинули 220 осіб, ще близько 5 тисяч людей постраждали. За попередньою інформацією, вибухнули 2 750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.