Українська переможниця кулінарного телешоу в Канаді проведе майстер-клас

Українська кондитерка з Едмонтона, переможниця Третього сезону популярного канадського кулінарного телешоу «The Great Canadian Baking Show» Наталія Шевченко проведе 22 серпня віртуальний майстер-клас з випічки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці події в Фейсбуці.

Шевченко вчитиме робити популярний торт «Медовик», уточнюється на Eventbrite.

Зазначається, що майстер-клас буде безкоштовним. Він пройде в рамках онлайн-фестивалю «Українські дні - 2020» (Ukrainian Days Online Festival 2020) в Канаді, організованого Конгресом українців Канади – Провінційною радою Альберти (UCC-Alberta).

Під час заходу учасники матимуть можливість дізнатися у 33-річної володарки титулу «Найкращий пекар-аматор Канади» її рецепт «Медовика» та задати майстрині свої запитання під час дискусії, що відбудеться наступного дня.

Питання можна надсилати завчасно на адресу info@uccab.ca або в Фейсбуці під час прямого ефіру.

Детальнішу інформацію можна дізнатися тут.

Як повідомляв Укрінформ, з 16 по 24 серпня у канадській Альберті пройде віртуальний фестиваль «Українські дні» з нагоди Дня Незалежності України.

«Долучайтеся до нашого святкування української спадщини в Альберті - ми поєднуємо традиції, культуру та сучасні мотиви, щоб показати багатогранність нашої ідентичності», - зазначили організатори.

Традиційно фестиваль «Українські дні» проходить в Українському селі в Едмонтоні, провінція Альберта. Однак цьогоріч через пандемію COVID-19 захід перенесли в онлайн-формат.

Фото: Natikul Sweets Nata Shevchenko, Ukrainian Canadian Congress - Alberta Provincial Council (UCC-APC) в Фейсбуці