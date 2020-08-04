Українська школа в Осло оголосила набір учнів

Українська школа «Еллісів» в Осло, Норвегія, оголосила набір учнів на 2020-2021 навчальний рік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці закладу в Фейсбук.

Нових учнів запрошують до дошкільної групи (3-5 років), до початкової школи та середньої школи.

Як зазначається, Українська школа «Еллісів» в Осло заснована в лютому 2016 р. Існує при громадській організації «Український культурно-освітній центр у Норвегії». Заклад працює протягом вересня-червня щосуботи упродовж 5-6 годин. Школа існує на благодійних засадах. Батьки роблять невеликі внески на шкільні витрати. Вік учнів - від 2,5 до 16 років.

Під час навчання вчителі користуються інноваційними авторськими програмами розвитку і навчання дітей дошкільного та шкільного віку в діаспорі.

У закладі викладають українську як іноземну, українську як успадковану та українську як рідну мову, риторику, етику, українознавство, історію та географію України, читання, письмо/каліграфію, українську літературу, програмування українською, музичне мистецтво та співи з елементами українознавства. Як зазначається, заклад забезпечений підручниками.

В рамках навчання проходять майстерки з елементами українознавства, інсценізації українських народних та авторських казок, танці. Діє осередок «Пласту», працює шкіьна бібліотека художньої дитячої та юнацької літератури українською мовою, функціонують різні гуртки.

У школі є можливість викладання усіх предметів загальноосвітньої школи в Україні та підготовки до складання іспитів через систему Міжнародної української школи (за запитами), можливість підготовки до державного тестування з української як іноземної для усіх сертифікаційних рівнів володіння мовою.

Заклад пропонує також індивідувальні заняття, викладання української як іноземної для дорослих (за запитами), спільне святкування з громадою традиційних українських свят тощо.

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Повідомляється, що в цьому році з березня по червень 2020 року через коронавірус школа працювала в дистанційному режимі. Як зауважується, надалі режим роботи буде визначено відповідно до поточної епідеміологічної ситуації в Норвегії та рекомендацій Міністерства охорони здоров’я Норвегії.

Додаткову інформацію про школу, контактні дані, заяву тощо можна знайти за посиланням.

Фото: Українська школа «Еллісів» в Осло / Den Ukrainske skolen «Ellisiv» i Oslo в Фейсбук