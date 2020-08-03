У Братиславі відбулася Служба Божа українською і виставка про Шептицького

Службу Божу українською мовою відслужив у неділю священник Української греко-католицької церкви отець Андрій в церкві Святої Розалії у Братиславі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Посольства України в Словацькій Республіці в Фейсбук.

У приміщенні церкви до уваги вірян було представлено тематичну фотовиставку «Посвячене життя», приурочену до 155-ої річниці від дня народження Андрея Шептицького, митрополита Української греко-католицької церкви, видатного громадського діяча та мецената, надану Львівським музеєм історії релігії.

Присутні мали можливість дізнатися про цікаві факти з життя та діяльності Шептицького.

Фото: Veľvyslanectvо Ukrajiny v SR/Посольство України в Словацькій Республіці