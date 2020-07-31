На виборах у США вперше можна буде проголосувати українською мовою

Виборці в окрузі Кук в штаті Іллінойс, куди входить місто Чикаго та його передмістя, на виборах в США в цьому році вперше матимуть змогу голосувати українською.

Про це повідомляє «Голос Америки».

«На виборах у США цього року вперше можна буде проголосувати українською мовою. Таку можливість отримали виборці в окрузі Кук в штаті Іллінойс, куди входить місто Чикаго та його передмістя. Рішення ухвалили в адміністрації округу», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українська мова буде доступна протягом усіх етапів, на виборах усіх рівнів: як президентських, так і місцевих та до Конгресу. «Українська мова буде в бюлетенях, на електронних табло на станціях голосування. Більше того, буде також можливість прослухати аудіо для людей, які не зможуть прочитати», - розповіла «Голосу Америки» захисниця української мови в окрузі Кук Міла Лугова.

Вона додала, що українською також будуть таблички з вказівними знаками на виборчих дільницях - вхід, вихід, куди йти. «Тобто весь процес виборів буде перекладено на українську мову. І це насправді історичне рішення і велике досягнення для всієї української громади», - зазначила Лугова.

Окрім української, виборчий процес також зроблять доступним 12 різними мовами, зокрема польською та російською. За словами Міли Лугової, американські політики зацікавлені у такому розширенні також, адже це дає їм доступ до тих людей, які не володіють вільно англійською і не розбираються у виборчому процесі.

«Якщо абсолютно весь процес перекласти на українську - скажімо, програми кандидатів, якщо пояснити, хто обирається, які функції буде ця людина виконувати, які функції передбачає ця посада, - то люди будуть обирати більш вдумливо і свідомо. А відтак будуть більше зацікавлені у виборах: адже коли ти розумієш, що для тебе зробили крок назустріч і перейшли на твою рідну мову, це викликає і подяку, й інтерес до цього процесу», - розповіла Міла Лугова.

Перекладом будуть займатись сертифіковані фірми, після чого українські активісти його ще раз перевірять на відповідність.

«Кожне слово дуже важливе, і деякі слова мають подвійні значення. І якщо людина, яка проголосувала, потім звернеться і скаже, що вона це слово неправильно зрозуміла, відповідно бюлетень і голос цієї людини може бути визнаний недійсним», - каже Міла Лугова.

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Як зауважується, округ Кук в штаті Іллінойс - перший у США, який додав українську мову до виборчого процесу. В Чикаго проживає понад 46 тисяч українців.