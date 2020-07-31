Альбертський університет в Канаді пропонує курси української мови

Альбертський університет в канадському Едмонтоні запрошує на осінні дистанційні курси української мови.

Про це нагадує Альбертська рада українського мистецтва в Facebook.

«Курси української мови пропонуються дистанційно, отже, вступити на них можуть студенти з будь-якого університету чи коледжу. Вивчайте українську!», - заохотили в дописі.

Як зазначається, більше інформації можна знайти за посиланням.

Раніше на Facebook-сторінці «Study Ukrainian at UAlberta» («Вивчайте українську в Альбертському університеті») було розміщене оголошення про набір на осінні дистанційні курси української мови в Альбертському університеті.

«На факультеті сучасних мов та культурології Альбертського університету пропонуємо наші дистанційні курси української мови на осінь 2020 року», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося на сайті Альбертського університету, в липні факультет сучасних мов та культурології (Modern Languages and Cultural Studies, MLCS) очолила професорка Алла Недашківська родом зі Львова, яка працює в університеті з 1999 року.

Фото: Study Ukrainian at UAlberta в Facebook