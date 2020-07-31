Альбертський університет в Канаді пропонує курси української мови
Про це нагадує Альбертська рада українського мистецтва в Facebook.
«Курси української мови пропонуються дистанційно, отже, вступити на них можуть студенти з будь-якого університету чи коледжу. Вивчайте українську!», - заохотили в дописі.
Як зазначається, більше інформації можна знайти за посиланням.
Раніше на Facebook-сторінці «Study Ukrainian at UAlberta» («Вивчайте українську в Альбертському університеті») було розміщене оголошення про набір на осінні дистанційні курси української мови в Альбертському університеті.
«На факультеті сучасних мов та культурології Альбертського університету пропонуємо наші дистанційні курси української мови на осінь 2020 року», - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося на сайті Альбертського університету, в липні факультет сучасних мов та культурології (Modern Languages and Cultural Studies, MLCS) очолила професорка Алла Недашківська родом зі Львова, яка працює в університеті з 1999 року.
Фото: Study Ukrainian at UAlberta в Facebook