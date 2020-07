Українська стрічка «Якщо було завтра» отримала дві нагороди кінофестивалю в Нью-Йорку

Короткометражний фільм «If We Had Tomorrow» («Якщо було завтра») української режисерки Анастасії Євченко визнали кращою експериментальною стрічкою та відзначили за кращий режисерський дебют на кінофестивалі New York Cinematography Awards (NYCA).

Про це повідомляється на сторінці «If We Had Tomorrow» в Facebook.

«Нове у нашій скарбничці перемог! «If We Had Tomorrow» отримав одразу дві нагороди на кінофестивалі New York Cinematography Awards - June 2020 Edition. Здобули перемогу в номінаціях: Best Experimental Film (Кращий експериментальний фільм), Best First Time Director (Кращий режисерський дебют)», - йдеться у дописі.

На сторінці фільму в соцмережі зазначається, що «стрічку побачили тисячі глядачів по всьому світу», і «вона зібрала 31 номінацію та 17 нагород».

Як повідомляв Укрінформ, стрічка «Якщо було завтра» стала дебютною роботою 22-річної української сценаристки та режисерки Анастасії Євченко. За її словами, у фільмі піднімаються важливі теми війни, людських цінностей, любові та сім’ї.

Ідея стрічки народилася у Філадельфії (США), знайшла своє продовження в Лондоні під час виставки картин американської художниці Доротеї Таннінг. Зйомки фільму проходили в Україні в липні 2019 року.

Світова прем’єра відбулася в Італії у грудні на міжнародному фестивалі World Cinema Milan, де виконавиця головної жіночої ролі Вікторія Левченко отримала нагороду як найкраща акторка короткометражної стрічки.

У лютому 2020 року фільм було відзначено нагородою кінофестивалю London International Filmmaker Festival «Найкраща операторська робота у короткометражному фільмі» (Євген Кирей).

Попри карантинний режим, стрічка продовжує світову фестивальну подорож: Сполучені Штати Америки (USA Film Festival), Індія (10th Dada Saheb Phalke Film Festival). У Франції українську стрічку було відзначено нагородою «Кращий експериментальний фільм» на фестивалі Around International Film Festival Paris у квітні 2020 р. та у 4 номінаціях Nice International Film Festival: кращий оригінальний сценарій, монтаж, режисура та кращий актор головної ролі короткометражного фільму.

Стрічка «Якщо було завтра» також стала переможцем премії EUROPEAN Cinematography Awards в номінації «Найкращий експериментальний фільм» в Амстердамі.

У травні 2020 року в Лос-Анджелесі провідний світовий онлайн-фестиваль «Top Shorts» оголосив переможців року. Анастасія Євченко отримала нагороду «Найкращий режисерський дебют» («Best first time director of the year», 6fh Annual Top Shorts Film Festival 2020) за короткометражну стрічку «Якщо було завтра».

А в червні фільм української режисерки став став переможцем в категорії «Best Editing of a Short Film» міжнародного кінофестивалю в Ніцці (Nice International Film Festival).

