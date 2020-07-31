Онлайн-фестиваль сучасної української поезії в Канаді запрошує поціновувачів віршованого слова

Програма з української літератури ім. Данила Гусара Струка Канадського інституту українських студій Альбертського університету запрошує на онлайн-фестиваль сучасної української поезії.

Про це йдеться на сторінці програми в Facebook.

«Приєднуйтесь до нашого фестивалю сучасної української поезії», - йдеться у дописі.

Як зазначається в програмі заходу, в рамках фестивалю, що триває від 2 липня до 20 серпня, по два поети щотижня в четвер читають свої вірші онлайн і говорять про себе і свою творчість. Модератор і організатор зустрічей - Олександр Авербух. Початок о 13:00 год за торонтським часом (20:00 за Києвом).

Наразі відбулося вже п’ять зустрічей. Вони проходять на платформі Zoom або в прямому ефірі на Facebook-сторінці Програми з української літератури ім. Данила Гусара Струка.

Деталі щодо кожної зустрічі публікуються в соцмережі за тиждень. Вірші читають мовою оригіналу без перекладу. Далі відбувається групова дискусія щодо останніх трендів та імен в сучасній українській літературі і сесія запитань від аудиторії англійською чи українською мовами.

У фестивалі беруть участь 16 поетів та поетес, зокрема Маріанна Кіяновська, Галина Крук, Остап Сливинський, Оксана Луцишина, Дарина Гладун, Мирослав Лаюк, Ія Ківа, Антон Полунін, Олег Коцарев, Лесик Панасюк, Михайло Жаржайло, Вано Крюґер, Ірина Шувалова, Олена Гусейнова, Яніс Сінайко, Серго Муштатов.

Наступна зустріч відбудеться 6 серпня за участі Михайла Жаржайла та Вано Крюґера.

Читайте також: Кінофестиваль у Торонто оголосив програму

Слідкувати за фестивалем, ознайомитися з програмою та детальніше дізнатися про учасників можна тут.

Фото: Укрінформ та сторінка Danylo Husar Struk Programme in Ukrainian Literature в Facebook