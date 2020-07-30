Посольство в Угорщині передало українській громаді нові книжки

Посольство України в Угорщині днями передало українські художні видання місцевим українським громадським організаціям.

Про це повідомляється на сторінці диппредставництва в Facebook.

«25 липня 2020 року в приміщенні Літературного музею ім. Петофі під час другої зустрічі книжкового клубу «ЧитаЄмо українською» голова Української асоціації «Єдність» Вікторія Петровська, яка організувала зустріч клубу, отримала від Посольства України в Угорщині частину книг, що були передані представникам української громади Угорщини в ході їхньої нещодавньої зустрічі зі співголовою Змішаної українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин, заступником міністра культури та інформаційної політики України з питань європейської інтеграції Світланою Фоменко та головою Державної служби з етнополітики та свободи совісті Оленою Богдан напередодні засідання Змішаної українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин», - йдеться у дописі.

Читайте також: «ЧитаЄмо українською»: в Будапешті відбулася зустріч поціновувачів української літератури Крім того, як зазначається на сторінці українського диппредставництва, 22 липня 2020 року в приміщенні Столичного самоврядування українців Угорщини Голова «Товариства української культури Угорщини» Ярослава Хортяні та Голова «Об’єднання української молоді та сімей Угорщини – Нова хвиля» Ліліана Грекса отримали від посольства України в Угорщині частину книг, що були передані представникам української громади Угорщини в ході їхньої нещодавньої зустрічі зі співголовою Змішаної українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин, заступником міністра культури та інформаційної політики України з питань європейської інтеграції Світланою Фоменко та головою Державної служби з етнополітики та свободи совісті Оленою Богдан напередодні засідання Змішаної українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин. Читайте також: Бібліотека іноземної літератури в Будапешті запрошує до себе поціновувачів української культури

Фото: Ольга Коберідзе, Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége / Embassy of Ukraine to Hungary - в Facebook