Посольство в Угорщині передало українській громаді нові книжки
Про це повідомляється на сторінці диппредставництва в Facebook.
«25 липня 2020 року в приміщенні Літературного музею ім. Петофі під час другої зустрічі книжкового клубу «ЧитаЄмо українською» голова Української асоціації «Єдність» Вікторія Петровська, яка організувала зустріч клубу, отримала від Посольства України в Угорщині частину книг, що були передані представникам української громади Угорщини в ході їхньої нещодавньої зустрічі зі співголовою Змішаної українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин, заступником міністра культури та інформаційної політики України з питань європейської інтеграції Світланою Фоменко та головою Державної служби з етнополітики та свободи совісті Оленою Богдан напередодні засідання Змішаної українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин», - йдеться у дописі.
Фото: Ольга Коберідзе, Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége / Embassy of Ukraine to Hungary - в Facebook