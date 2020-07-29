Українські колективи беруть участь в міжнародному фестивалі-конкурсі в Анталії

Українські творчі колективи беруть участь в міжнародному фестивалі-конкурсі «Golden Island of Talents», який стартував у турецькій Анталії.

Про це повідомила голова Українського культурно-мистецького товариства Олеся Мерджан в Facebook.

«Запрошуємо насолодитись прекрасним концертом, в якому приймуть участь різні чудові колективи з України та Туреччини», - йдеться у дописі.

Всіх бажаючих заохочують долучитися до свята, яке будуть транслювати наживо.

Фестиваль відбувається втретє, він проходить в будівлі мерії району Коньяалти.

Серед учасників, зокрема, - хор «Берегиня» від Українського культурно-мистецького товариства.

Інформаційним партнером III Міжнародного мистецького фестивалю-конкурсу, який триватиме до 5 серпня, виступила Світова федерація українських жіночих організацій (СФУЖО), йдеться на сторінці організації в Facebook.

Трансляція доступна на сторінці ГО «Українська родина» за посиланням: https://www.facebook.com/watch/live/?v=299331271416206.

Фото: Facebook-сторінка Olesya Mercan (архівне)